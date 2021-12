Kultur-Gesellschaft „Melange“ zieht es nach Hohenlimburg

Hohenlimburg. Nach den langen Monaten der Pandemie sucht die Kultur-Gesellschaft „Melange“ nach neuen Auftrittsmöglichkeiten – auch unter dem Schlossberg.

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind an der heimischen Kulturszene nicht spurlos vorübergegangen. Getroffen hat es deshalb auch die „Literarische Gesellschaft zur Förderung der Kaffeehauskultur“ – kurz „Melange“. Einer der Initiatoren ist Dr. Thomas Eicher, seit Vereinsgründung im Jahr 2004 auch Geschäftsführer des eingetragenen Vereins. Vor der Pandemie begeisterten die Melange-Akteure an zwanzig Spielstätten ihr Publikum. Auch in Hagen-Hohenlimburg, wo man jetzt seitens der Initiatoren wieder ganz genau hinsieht.

Kontakt zum Verein Kontaktadresse: Melange e.V.; Am Rombergpark 49b, 44225 Dortmund; 0231/4775981. Mail: info@melange-im-netz.de. Den Melange-Vorstand bilden: Dieter Treeck, Ellen Stramplat, Klaus Steinbach. Geschäftsführer: Dr. Thomas Eicher. Klaus Steinbach gehört als Ur-Hohenlimburger zu den Gründungsvätern. Er lebt seit Jahren an der Nordsee, unterstützt den Verein aber weiterhin.

Vielfach treue Freunde und Förderer der Kleinkunst, die in entspannter und entspannender Atmosphäre das facettenreiche Angebot von lokalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern genossen: Lesungen, Rezitationen, Kabarett oder auch Chansons. Ansprechende Unterhaltung zum Nachdenken oder auch einfach nur zum Genießen. „Von den zwanzig Spielstätten sind aktuell nur fünf übrig geblieben“, zieht Dr. Thomas Eicher eine eher düstere Bilanz nach mehr als zwanzig Corona-Monaten.

„Einige Cafés, Restaurants oder Gaststätten haben aufgrund der Pandemie geschlossen, oder die Inhaber haben aktuell wenig Interesse, uns aufzunehmen, weil ihnen ein solcher Abend aufgrund der Auflagen zu viel Arbeit bereitet.“ Deshalb ist der 58-jährige Dortmunder aktuell auf der Suche nach neuen Veranstaltungsräumen.

Iserlohn signalisiert Interesse

Insbesondere das Angebot der Stadt Iserlohn, in den Stadtbüchereien Letmathe oder Iserlohn zukünftig Melange-Abende anbieten zu dürfen, hat ihn erfreut. Denn nach dem Aus der traditionsreichen Letmather Gaststätte Pollmeier hatte er in der Nachbarstadt nach geeigneten Alternativen Ausschau gehalten.

Aber auch in Hohenlimburg sucht er. Nach der Schließung des „Café Fachwerk“ im Dezember 2019 ist auch das Westfälische Heidelberg zu einem „schwarzen Fleck“ auf der einmal bunten Melange-Landkarte verkümmert. Dabei zählte Hohenlimburg im Jahr 2004 zu der Keimzelle des Kaffeehauskultur-Vereins, der sich mit den Lokalmatadoren Dr. Peter Schütze, Stefan Keim oder Kriszti Kiss mehr als eineinhalb Jahrzehnte stets großer Beliebtheit erfreute.

Lokalmatadorin Kristzi Kiss begeisterte jahrelang in der Melange-Reihe das Publikum in Hohenlimburg. Foto: heinz-werner schroth / WP

Viele, viele Jahre im Restaurant Bentheimer Hof, ab dem Jahr 2016 im von Sabine Klose und Christoph Rösner geführten urgemütlichen Fachwerk-Haus an der Herrenstraße. „Dort hatten wir eine gute Zeit. Die Veranstaltungen waren immer voll“, so Thomas Eicher.

Die Kaffeehauskultur mit dem Angebot gehobener Kleinkunst besaß somit in Hohenlimburg in all den Jahren immer einen hohen Stellenwert. Deshalb möchte Thomas Eicher gerne zum Schlossberg zurückkehren, wenn die dafür erforderlichen räumlichen Verhältnisse passen. „Vierzig Personen sollten mindestens Platz finden. Voraussetzung ist, dass der gastronomische Partner mitzieht und mit Begeisterung hinter dem kulturellen Angebot steht.“ Das gastronomische Angebot müsste sich nicht nur auf den Getränkeservice beschränken. So wird im westfälischen Hamm eine „Melange“-Kombi-Veranstaltung von Kultur und einem Drei-Gänge-Menü hervorragend angenommen.

Spektrum muss erweitert werden

Dem Vereins-Geschäftsführer ist bewusst, dass der Eventcharakter beim Publikum eine immer größere Bedeutung gewinnt und „Melange“ deshalb das Spektrum erweitern muss, um auch jüngere Kulturfreunde zu binden, damit der Verein mittelfristig eine Perspektive bekommt. „Rund zwanzig Prozent der Gäste, die wir in den 1980er Jahren begrüßen durften, sind inzwischen verstorben. Das erkennen wir daran, dass die Post nicht mehr zugestellt werden kann und diese zum Absender zurückkommt.“

Deshalb hegt er für Hohenlimburg den Wunsch zu einem Neustart unter optimalen Raumbedingungen. Möglicherweise auch im Open-Air-Bereich.

