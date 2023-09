Kultur-Leckerbissen: Wiener Symphoniker gastieren in Hagen

Kultur in Hagen

Hagen. Das dürfte alle Hagener Kultur-Freunde elektrisieren: Wiener Symphoniker musizieren im Oktober in Hagen – es gibt schon Karten.

Durch einen glücklichen Umstand und persönliche Kontakte konnte der Lions Club Hagen fünf außergewöhnliche Musiker der Wiener Symphoniker für einen Auftritt in der Matthäuskirche, Lützowstraße 113, gewinnen. Auf der Fahrt zu einer Großveranstaltung übernachten sie in Hagen und nutzen den Vorabend für dieses Herbstkonzert am Samstag, 14. Oktober, um 19 Uhr (Einlass: 18.15 Uhr).

Von Carmen bis Freddie Mercury

Das „Symphonic Brass Trio Plus“ mit Belinda Loukota (Sopran), Christian Löw (Trompete), und Wolfgang Pfistermüller (Bassposaune), wird durch Markus Obmann (Wienerhorn) und Christian Marquez-Eberle (Schlagzeug) unterstützt. Neben Auszügen aus der Oper „Carmen“ und der „Dreigroschenoper“ umfasst das Programm auch zeitgenössische Stücke von John Miles oder Freddie Mercury.

Das Herbstkonzert wird zugunsten der Aktion des Lions Club Hagen „Kinder in Hagen - unsere Zukunft“ ausgerichtet. Der Vorverkauf hat begonnen, die Karten sind für 26 Euro bei Haargenau Catwalk, in der Touristeninformation und den Geschäftsstellen von Hausemann & Mager erhältlich.

