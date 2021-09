Kundgebung in Hagen gegen massenhaften Unterrichtsausfall

Hagen. Die Grundschulen in Hagen leiden unter Lehrermangel. Laut Bildungsgewerkschaft GEW fallen wöchentlich mehrere hundert Unterrichtsstunden aus.

Mit lebensgroßen Aluminiumfiguren machte die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Donnerstag auf den gravierenden Lehrermangel in Hagen aufmerksam. Nach Angaben von Kay Selent, ehemals Konrektor an der Grundschule Hermann Löns in Boelerheide und inzwischen Vorsitzender der GEW-Fachgruppe Grundschule, fallen an den Hagener Grundschulen wöchentlich viele hundert Unterrichtsstunden aus: „Es fallen gerade die wichtigen Doppelbesetzungen, die Fördergruppen, die individuelle Förderung oder die musische Erziehung weg.“

Mit der Kampagne „#Ihr fehlt für gute Schule“ will die Bildungsgewerkschaft auf diesen gravierenden Missstand hinweisen. Denn der Lehrermangel, symbolisiert von den großen Figuren, verhindere die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen, so Selent: „An den Grund- und Förderschulen in Hagen fehlen Dutzende Lehrkräfte. Sie fehlen im Unterricht, bei der Klassenfahrt, beim Bilden von Persönlichkeiten, für die individuelle Förderung und insgesamt für gute Schule.“

Stellenbesetzung spiegelt Realität nicht wider

Der Stellenbedarf an den rund 30 Grundschulen in Hagen liegt bei 495. Darin sind neben Lehrern und Sonderpädagogen auch Sozialpädagogen eingeschlossen. Zwar liege die durchschnittliche Stellenbesetzung im Regierungsbezirk Arnsberg immer um die 100 Prozent, in Hagen seien zum Beispiel derzeit lediglich fünf Stellen nicht besetzt.

Doch dieser Wert spiegele nicht die Realität wider, so Selent: „Wenn Lehrer im Mutterschutz, in Elternzeit, längerfristig erkrankt oder beurlaubt sind, dann werden sie nicht ersetzt.“ Folge: der Unterricht fällt aus, und das ständig und an fast jeder Hagener Grundschule. Zwischen Stellenbesetzungen und tatsächlicher Personalausstattung klaffe also eine riesige Lücke, so die GEW.

Großer Mangel an den Hagener Grundschulen

Derzeit betrage die Differenz zwischen Stellenbedarf und Personalausstattung an den Grundschulen in Hagen etwa 26 Stellen, so Selent: „Bedenkt man, dass nicht alle Lehrkräfte eine volle Stelle haben, sind es etwa 30 bis 35 Köpfe, die uns an den 28 Grundschulen dauerhaft fehlen.“

Um dem zu begegnen, rekrutiert das Hagener Schulamt seit Jahren zahlreiche Studenten direkt aus dem Hörsaal an eine Grundschule, wo die jungen Leute dann neben dem Studium für einige Zeit vor allem Sport- und Musikunterricht erteilen. „Studenten können eine ausgebildete Lehrkraft nicht gleichwertig ersetzen“, so Schulrätin Dagmar Speckmann: „Aber angesichts des Mangels an Bewerbern bleibt uns keine Wahl.“ Zeitweise waren bis zu 70 Studenten in Hagen tätig. Aber auch Seiteneinsteiger, die zum Beispiel Sport, Englisch, Kunst oder Musik mit einem Diplom oder Bachelor abgeschlossen haben, erhalten feste Verträge als Lehrer.

„Hagen in vielen Dingen Schlusslicht“

Doch die GEW will das nicht akzeptieren, zumal die Situation in Hagen im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden in NRW besonders dramatisch sei, weil viele junge Pädagogen nicht in einer Stadt mit hoher Zuwanderung und hoher Arbeitslosigkeit arbeiten wollten, sagt Kay Selent: „Wir wissen doch, dass Hagen in vielen Dingen Schlusslicht ist. Das spricht sich herum, insgesamt hat die Stadt bei jungen Lehrern keinen guten Ruf.“

Dass gerade Städte wie Hagen, aber auch Duisburg und Gelsenkirchen, die alle einen hohen Sozialindex besäßen, vergleichsweise schlecht mit voll ausgebildeten Lehrkräften ausgestattet seien, sei ein unhaltbarer Zustand: „Gerade dort müssten deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.“

Derzeit stelle sich die Situation leider umgekehrt dar, der chronische Lehrermangel stehe einer guten Bildung im Weg: „Ausbaden müssen das die Schüler mit schlechteren Chancen auf ihrem Lebensweg“, sagt Selent. Zudem sähen sich viele Lehrer angesichts dieser Situation mit einer immer größeren Belastung konfrontiert und gingen weit über ihre Grenzen, um die Kinder nicht im Regen stehen zu lassen. Auf Dauer könne all das freilich nicht gut gehen.

