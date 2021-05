Heimatbund-Projektleiter Jens Bergmann hat schon mit der Renovierung der Bunkerräume in Hagen begonnen.

Kunst Kunst in Hagen: Nachlass-Galerie entsteht im City-Bunker

Hagen. Der Heimatbund will die Nachlässe Hagener Künstler aufbewahren. Für die Finanzierung der Räume sucht der Verein Unterstützer.

Der Hagener Heimatbund (HHB) sammelt nicht nur Hagener Fotos und Bücher, sondern seit etwa zehn Jahren auch Nachlässe heimischer Künstlerinnen und Künstler. Deren Werke gut und dauerhaft unterzubringen, ist aber gar nicht so einfach.

In seinen normalen Büroräumen in Oberhagen kann der Heimatbund dies jedenfalls nicht bewerkstelligen, weil hier der Platz viel zu beengt ist. Jetzt aber kann der HHB für diesen Zweck mehrere Räume im denkmalgeschützten Bunker an der Bergstraße nutzen. Die Eigentümer des Bunkers, Michaela und Gottfried Beiderbeck, stellen die gut geeigneten und mit viel Beton „ummantelten“ Zellen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

Probleme bei der Finanzierung

Zwar verfügt der Heimatbund bereits über etliche „Kunstschränke“, um zum Beispiel Grafiken gut lagern zu können, aber die Räumlichkeiten müssen – unter Wahrung ihres authentischen Erscheinungsbildes – vor einer Nutzung zunächst noch renoviert, mit einer zeitgemäßen Elektroinstallation und einer neuen Beleuchtung versehen werden.

Einige vorbereitende Arbeiten wurden bereits getätigt, so wurden in einigen Räumen schon alte Tapeten entfernt. Der Hagener Heimatbund hat versucht, für diese Maßnahmen öffentliche Gelder zu generieren. Dieser Versuch ist bislang jedoch gescheitert.

Erhebliche Kosten offen

Zwar sollen viele handwerkliche Arbeiten von einigen Mitgliedern erledigt werden, aber es bleibt dennoch ein erheblicher Batzen an Kosten übrig, der vom HHB bewältigt werden muss. „Wir sind deshalb gezwungen, Sach- und Geldspenden zu erbitten, um die für unsere Sammeltätigkeit wichtige Renovierungsarbeit möglichst rasch fortsetzen zu können“, erläutern die beiden HHB-Vorsitzenden Jens Bergmann und Michael Eckhoff. „Natürlich können wir als gemeinnütziger Verein auch Spendenquittungen ausstellen.“

Alle Spender sollen zu guter Letzt auf einer „Spendertafel“ vermerkt werden, die im Bunker ausgehängt wird. Da angestrebt wird, die Räumlichkeiten im Rahmen einer regelmäßigen „Kunstschau“ zu öffnen, wird auch die Öffentlichkeit die „Zellen“ zeitweise besuchen können. „Die Kunst bleibt folglich nicht hinter dicken Mauern verborgen, vielmehr wird etwas Ähnliches wie eine Galerie entstehen“, sagt Jens Bergmann, der hierbei Unterstützung von der Expertin Andrea Zappe erhält.

http://Hagen-_Javon_Baumann_startet_stadtweites_Wandgemälde-Projekt{esc#232124729}[news]Wer helfen möchte, kann sich unter 02331/13192 (Jens Bergmann) bzw. info@hagenerhei matbund.de wenden. Wer an den Heimatbund spenden möchte: IBAN 58 4505 0001 0100 0311 45, Stichwort Bunkergalerie.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen