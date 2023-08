Kunstquartier Hagen: lnformelle Bilder im Mittelpunkt

Hagen. 93 Arbeiten sind ab 20. August in Hagen zu sehen. Was sich hinter dem Begriff „das Informel“ verbirgt und welche Künstler im Museum ausstellen.

In der aktuellen Ausstellung geht es nicht um Themen und Motive wie Vögel, Räder oder Urlaubsimpressionen, die Emil Schumacher (1912 – 1999) in seinen Arbeiten immer wieder aufgegriffen hat, sondern um die späten 1950er Jahre und die Kunstgattung „Informel“.

Die Rede ist von der Werkschau „Emil Schumacher – Durchbruch“, die als neukonzipierte Sammlungspräsentation zu verstehen ist. Im Rahmen der Ausstellung, die am Sonntag, 20. August, im Kunstquartier in Hagen eröffnet wird, werden 93 Arbeiten (Malerei und Bildhauerei) gezeigt. 80 Werke stammen aus der Schumacher-Sammlung, der Rest besteht aus Nachlässen und aus Privatsammlungen­.

Eins jener ausgeliehenen Werke stammt von Roswitha Lüder, „die Künstlerin gehört zur Original-Liga der damals im Informel arbeitenden Kreativen“, unterstreicht Rouven­ Lotz. Der Direktor des Emil-Schumacher-Museums zeigte sich erfreut, dass die 88-Jährige zum Vorgespräch zur Ausstellung persönlich erschienen war.

Eine farbintensive Arbeit von Rupprecht Geiger. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

„Roswitha Lüder hat viele Jahre in Hagen gewohnt, lebt heute in Herdecke und hat sich damals als Frau in der Kunstszene durchgesetzt“, so Rouven­ Lotz weiter. Roswitha Lüder­ lächelt: „Ja, ich war früher häufig die einzige Frau, die bei Gruppenausstellungen ihre Arbeiten präsentiert hat, das war damals normal.“ Die 88-Jährige resümiert: „Sämtliche Jurys waren zu der Zeit rein männlich besetzt, genau wie Zirkel und Künstlervereinigungen wie ,Junger Westen’ und ,Zero’.“

Figuration zwischen Blau und Rot

Roswitha Lüder zeigt in „Durchbruch“ ihre 1961 entstandene Öl-auf-Leinwand-Arbeit, die den Titel „Figuration zwischen Blau und Rot“ trägt. „Die Leihgabe von Frau Lüder ist, wenn man den Rundgang einschlägt, die erste Arbeit, auf die der Besucher stößt“, konkretisiert Museumsdirektor Lotz.

Vor Jahrzehnten hat Lüder die Ölmalerei bevorzugt, seit einigen Jahren widmet sie sich jedoch der Acrylmalerei. „Acryl lässt mehr Freiheit zu, da man sein Bild weiterbearbeiten kann“, sagt die Malerin.

Welche Künstler mit ihren Werken ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind: Zum Beispiel Rupprecht Geiger, der seine 1954 entstandene Arbeit schlicht „E 197“ betitelt hat. Das in Eitempera auf Leinwand geschaffene Bild fällt durch seine leuchtendrote Farbe und strenge Geometrie und Klarheit auf. Auch Künstler wie Peter Brüning, Karl Otto Götz und Fritz Winter, außerdem die Bildhauer Emil Cimiotti, Ernst Hermanns und Norbert Kricke präsentieren Arbeiten.

Auch in der Ausstellung „Durchbruch" im Emil-Schumacher- Museum in Hagen zu sehen – das Bild „Acheron“ (1958) von Emil Schumacher. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

„Allerdings ist Emil Schumacher die Hauptperson der Ausstellung, wobei wir auch seinen Wegbegleitern Raum geben“, unterstreicht Rouven Lotz.

Zum Hintergrund: Zu Anfang der 1950er Jahre war in Deutschland eine neue Kunstrichtung auf dem Vormarsch – der „Art Informel“, umgangssprachlich „das Informel“. Einer der führenden Vertreter besagter informellen Malerei war der damals junge Emil Schumacher, der in seinen Arbeiten seit 1951 gegenständliche Formen zugunsten malerischer Freiheit aufgab.

Aber zurück ins Kunstquartier: Den Werken der Generation der in den 1950er Jahren jungen, aufstrebenden Künstler werden bildhauerische Arbeiten der 1988 in Hagen geborenen Künstlerin Denise Werth gegenüber gestellt. Die Hagenerin steht für das Kunstschaffen der heutigen Gegenwart.

Die Ausstellung wird am Samstag, 20. August, um 11.30 Uhr im Emil-Schumacher-Museum in Hagen eröffnet und läuft bis zum 29. Oktober.

