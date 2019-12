Breckerfeld. Einbrecher haben in Breckerfeld bei ihrer Tat Badewasser eingelassen und die Toilette verstopft. Die Polizei rätselt nach dem Grund.

Kuriose Tat in Breckerfeld: Einbrecher lassen Badewasser ein

Ein ausgesprochen ungewöhnliches Verhalten haben Einbrecher am Donnerstag bei ihrer Tat am Heider Kopf an den Tag gelegt. Was zunächst nach einem gewöhnlichen Einbruch aussah, wirft bei näherer Betrachtung bei den Ermittlern rätselhafte Fragen auf.

Die Unbekannten drangen zwischen 16 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie mit Gewalt die Terrassentür aufhebelten. Zunächst durchsuchten die Ganoven sämtliche Räume und fanden schließlich Bargeld und eine hochwertige Herrenarmbanduhr als Beute. Aber dann wird es kurios: Im Badezimmer ließen sie Wasser in die Badewanne ein und versenkten dort die entdeckten Schmuckschatullen. Außerdem stopften sie Handtücher in die Toilette. Warum die Täter so vorgingen, ist für die Polizei bislang noch völlig unerklärlich.

Hinweise nimmt die Polizei unter entgegen.