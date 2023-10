Ladendieb packt Ware für mehr als 600 Euro ein – Festnahme

In einem Laden in Hagen-Haspe steckte ein Dieb Ware für mehr als 600 Euro ein.

Haspe. Ein dreister Ladendieb will Kleidung, Wein und Lebensmittel mitgehen lassen. Er hat die Rechnung ohne einen aufmerksamen Mitarbeiter gemacht:

Ein aggressiver Ladendieb ist von der Hagener Polizei in Haspe festgenommen worden: Der Mann steckte am Donnerstagmittag unter anderem Bekleidung, eine Tasche, Kopfhörer sowie Nahrungsmittel und Wein im Wert von mehr als 617 Euro in seinen Einkaufswagen. Anschließend passierte er den Kassenbereich des Ladens in der Vollbrinkstraße – ohne die Ware vorher zu bezahlen.

Aufmerksamer Mitarbeiter kommt Dieb auf die Schliche

Ein Mitarbeiter stoppte den Ladendieb und ging mit ihm in ein Büro. Hier sei der Mann aggressiv geworden und habe versucht zu fliehen. Als der Mitarbeiter dies verhinderte und sich ihm in den Weg stellte, schlug der Ladendieb ihm mehrfach mit der Hand auf den Arm.

Polizisten nahmen den Ladendieb zur Feststellung seiner Identität sowie aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls.

