Polizei in Hagen Ladendiebe mit Messer in der Tasche in Hagen-Haspe unterwegs

Haspe. Der Versuch, Süßigkeiten und Kleidung mitgehen zu lassen, endet für zwei Ladendiebe in Hagen-Haspe in einer Zelle.

Zwei Ladendiebe sind am Donnerstag in Hagen-Haspe in einem Lebensmittelgeschäft in der Vollbrinkstraße von der Polizei festgenommen worden. Gegen 14 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger mit einem 42-Jährigen lange in dem Geschäft auf – hierbei blieb das Duo mehrfach stehen, nahmen Ware mit in eine Umkleidekabine, kamen jedoch wieder ohne diese heraus.

Auf frischer Tat ertappt

Als die Verdächtigen den Laden verlassen wollten, sprach ein Mitarbeiter die Männer an. Der 42-Jährige hatte versucht, zwei Tafeln Schokolade zu entwenden, die er in seiner Jackeninnentasche versteckte, zudem trug er zwei T-Shirts übereinander, bei einem Kleidungsstück handelte es sich um Ware des Supermarktes. Der 24-Jährige hatte diverse Süßwaren eingesteckt. Er führte keine Ausweisdokumente mit sich, hatte jedoch ein Butterflymesser in seiner Umhängetasche dabei. Dieses wurde durch die hinzugerufene Polizei beschlagnahmt.

Beide Ladendiebe wurden aufgrund bestehender Haftgründe nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Sie erhielten jeweils eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls, der 24-Jährige darüber hinaus eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

