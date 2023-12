Die Polizei in Hagen nimmt sich zweier Ladendiebe an.

Polizei in Hagen Ladendiebstahl in Hagen endet für Gauner hinter Gittern

Hagen Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass zwei Diebe an die Polizei Hagen übergeben werden konnten.

So hatten sich zwei Langfinger am Montag in Hagen ihren Beutezug nicht vorgestellt. Ein 17- und ein 24-Jähriger betraten gegen 18.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße. Ein Detektiv beobachtete, wie sie hochwertige Sportbekleidung mit in eine Umkleidekabine nahmen. Anschließend gingen sie, offenbar mit voluminöserem Oberkörper, zum Ausgang. Als sie das Geschäft verlassen wollten, stoppte sie der Detektiv. Die beiden Diebe trugen unter ihren Jacken Markenkleidung im Wert von fast 400 Euro. Die hinzugerufene Polizei konnte die Identität der Gauner feststellen. Den 24-Jährigen nahmen die Beamten aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eröffnet.

