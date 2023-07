Ladengemeinschaft fiebert dem Elseyer Dorffest entgegen

Elsey. Wird das Elseyer Dorffest in Hohenlimburg mit dem Menschenkicker-Turnier ein so großer Erfolg wie 2022?

Das letzte Elseyer Dorffest ist den Mitgliedern der Elseyer Ladengemeinschaft noch in bester Erinnerung. „Da wurden alle Erwartungen übertroffen“, erinnert sich Vorsitzender Olaf Rubelt.

Zahlreiche Gäste fanden im August 2022 den Weg zum Platz zwischen Sparkasse und Drogerie, bei warmem Wetter unterhielten sie sich bestens zwischen Grill und Bierwagen.

So soll es in diesem Jahr weitergehen. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, lädt die Ladengemeinschaft abermals zum Dorffest. Eine der Höhepunkte wird wieder das Menschenkicker-Turnier sein, zu dem sich interessierte Teams noch bis zum 3. August anmelden können. „Dazu muss man nicht sportlich sein, sondern gut drauf“, betont Rubelt. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren erlaubt, ein Team besteht aus fünf Mitgliedern.

Die Stimme des Dorffestes

Das Turnier läuft über den gesamten Samstagnachmittag, es endet mit der Siegerehrung am frühen Abend. Den ganzen Tag über wird DJ Mambo (Detlef Berger) das Publikum unterhalten. Seit Jahrzehnten moderiert der sympathische „Elseyer Jung“ mit flotten Sprüchen und Musik für jeden Geschmack beim Dorffest wie auch beim Hohenlimburger Stadtfest. „Er ist die Stimme unseres Dorffestes“, bringt Achim Flücken das Engagement seines Kollegen aus der Ladengemeinschaft Elsey auf den Punkt.

Zur Unterhaltung am ersten Festtag trägt auch Entertainer Michael Freiburg bei. Mit einer ganz eigenen Interpretation bekannter nationaler und internationaler Schlager sorgt er auf kleinen und großen Bühnen für Begeisterung. Seine Karriere begann vor über 25 Jahren, als er bei einer Rudi-Carrell-Show als Stimmenimitator und Sänger auftrat.

Noch Spender für große Tombola gesucht

Auch die Cover-Band „Second Hand“ aus Hohenlimburg ist dabei und kommt immer wieder gern zum Elseyer Dorffest, im nächsten Jahr feiert sie bereits ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Der zweite Tag beginnt mit einem Open-Air-Gottesdienst mit Pastor Hestert, anschließend wird das Fest mit einem Frühschoppen fortgesetzt. Mit dabei ist wieder DJ Mambo.

Gegen 14 Uhr werden die Gewinner der großen Tombola gezogen, bei der als Hauptgewinn ein Reisegutschein über 1000 Euro winkt. Indes sucht die Ladengemeinschaft für die Tombola noch weitere Spender.

