Landschaftsverband gibt 108 Millionen Euro in Hagen aus

Hagen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat 2020 in Hagen 108,2 Mio. Euro ausgegeben, vor allem für behinderte und pflegebedürftige Menschen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat im Jahr 2020 rund 108,2 Millionen Euro (2019: 102,1 Millionen Euro) in Hagen ausgegeben.

Die Stadt Hagen als Mitglied des Verbandes zahlte ihrerseits im selben Jahr einen Beitrag von rund 57,9 Millionen Euro (2019: 55,7 Millionen Euro) an den LWL. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stammt im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln. Das erklärten jetzt die in der LWL-Landschaftsversammlung vertretenen Abgeordneten aus Hagen, Jörg Klepper und Günter Stricker.

Corona-Krise bisher gut überstanden

Die Corona-Krise habe der Verband bisher gut überstanden, so die Abgeordneten. Nur wenige Patienten oder Heimbewohner, für die der LWL sorge, seien mit dem Corona-Virus infiziert gewesen. Die Beschäftigten seien durch Vorsichtsmaßnahmen, Home-Office und gegenseitige Hilfe in der Lage gewesen, die Dienstleistungen des Verbandes in der Region auch während der Pandemie fortzusetzen.

Im vergangenen Jahr unterstützte der LWL mit dem größten Teil seiner Ausgaben behinderte und pflegebedürftige Menschen. Insgesamt flossen 43,1 Millionen Euro in diese sozialen Aufgaben nach Hagen. Menschen mit Behinderung sollen durch die finanzielle Unterstützung möglichst gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, wie es das Bundesteilhabegesetz fordert.

Selbstbestimmtes Leben in eigenen vier Wänden

Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch das Wohnen in den eigenen vier Wänden: Der LWL fördert daher das ambulant betreute Wohnen als Alternative zum stationären Leben in besonderen Wohnformen (früher: Wohnheim). Im vergangenen Jahr unterstützte der Kommunalverband deshalb 733 (2019: 712) Menschen in Hagen dabei, alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben zu können.

2020 zahlte der LWL in Hagen für 506 (2019: 538) Wohnheimplätze („besondere Wohnformen“). Außerdem finanzierte er 802 (2019: 797) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung. Betriebe, die – gemessen an ihrer Mitarbeiterzahl – zu wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigen, entrichten eine Ausgleichsabgabe.

Förderkindergärten und Förderschulen

Aus diesen Mitteln investierte das LWL-Inklusionsamt Arbeit im vergangenen Haushaltsjahr rund 1,6 Millionen Euro (2019: 1,9 Millionen), um behinderte Menschen ins Arbeitsleben zu integrieren, ihren Arbeitsplatz den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen oder zu erhalten.

206 (2019: 208) Kinder mit Behinderung aus Hagen besuchten 2020 einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des Verbandes. Rund 1,2 Millionen Euro (2019: 930.131 Euro) zahlte der Landschaftsverband dafür, dass 115 (2019: 104) behinderte Kinder zusammen mit ihren Altersgenossen ohne Behinderung eine von 69 Kindertageseinrichtungen besuchen konnten.

112 Beschäftigte in Hagen

Der LWL finanzierte in Hagen mit rund 979.000 Euro aus dem NRW-Corona-Rettungsschirm Alltagshelfer in Kindergärten und ersetzte dem Jugendamt der Stadt rund 909.000 Euro an Elternbeiträgen, die die Eltern wegen der geschlossenen Einrichtungen nicht zahlen mussten.

An Entschädigungsleistungen zahlte das Amt für Soziales Entschädigungsrecht 2020 in Hagen rund 1,8 Millionen Euro (2019: 2,1 Millionen Euro). Zu den Leistungsempfängern gehörten unter anderem Kriegsopfer und Hinterbliebene.

Bei Corona-bedingten Verdienstausfällen im Zusammenhang mit einer angeordneten Quarantäne, einem Tätigkeitsverbot oder aufgrund der Betreuung von Kindern entschädigte der Kommunalverband 2020 westfalenweit die Betroffenen mit 11,5 Millionen Euro.

In Hagen arbeiteten im vergangenen Haushaltsjahr 112 (2019: 116) Menschen im Dienst des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, unter anderem im Freilichtmuseum, das der Verband ebenfalls betreibt.

