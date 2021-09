Laubhüttenfest in Hagen: Konfirmanden schmücken Zelt

Hagen. Trotz des geplanten Terroranschlags auf die Synagoge in Hagen lädt die Christlich-Jüdische Gesellschaft zu Sukkot XXL ins Kunstquartier.

50 Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde aus Haspe schmückten am Dienstag die Sukka im Foyer des Kunstquartiers Hagen mit Früchten und Zweigen. Die Laubhütte war dort von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Hagen und Umgebung sowie vom Emil-Schumacher-Museum aufgestellt worden, um den Bürgern der Stadt das jüdische Erntedankfest näherzubringen. „Auf diese Weise können sich die Religionen kennenlernen“, sagte Pfarrer Jürgen Schäfer, der die Jugendlichen begleitete.

Nachdem der geplante Anschlag auf die Synagoge in Hagen bekannt geworden war, habe er kurz überlegt, den natürlich längst vorher geplanten Besuch im Kunstquartier abzusagen, so Schäfer: „Aber die Gefährdungslager ist ja überschaubar, daher sind wir gekommen.“

Ein Freudenfest des jüdischen Jahres

Auch die Entscheidung, die Laubhütte im und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, vor dem Kunstquartier aufzubauen, sei schon vor Bekanntwerden der Anschlagspläne gefallen, erklärte Christian Bertram, Geschäftsführerin der Christlich-Jüdischen Gesellschaft: „Wir hatten Angst vor Vandalismus. Jetzt muss man allerdings Angst vor Terrorismus haben.“

Sukkot, das Laubhüttenfest, wird in diesem Jahr vom 20. bis 27. September gefeiert. Es ist das größte Freudenfest des jüdischen Jahres und wird über mehrere Tage nach Jom Kippur gefeiert. Die jüdischen Gemeinden errichten zu diesem Zweck eine Laubhütte, auch genannt „Sukka“. Zum Sukkot-Fest essen die Juden in den errichteten Laubhütten. An Jom Kippur (15./16. September) sollte nach bisherigen Erkenntnisse der Anschlag auf die Synagoge stattfinden.

Auch die Jüdische Gemeinde feiert

Die Jüdische Gemeinde in Hagen, die Jom Kippur wegen der Terrorgefahr nicht feiern konnte, will das Laubhüttenfest auf jeden Fall begehen und zwar, so Vorsitzender Hagay Feldheim, „wie es uns in der Thora vorgeschrieben ist. Nebenbei werden wir damit auch Flagge zeigen gegen Terror und Terrorpläne.“

Zur Besichtigung der Laubhütte im Kunstquartier haben sich bereits mehrere Schulgruppen angesagt, so Christiane Bertram. Am Mittwochabend, 22. September, gibt es ab 19 Uhr ein Festprogramm, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Es wird ein Film über das Laubhüttenfest in einer jüdischen Gemeinde vorgeführt, zudem spielt die Klezmergruppe „Liora“. Dazu wird ein Imbiss aus der jüdischen Küche gereicht.

Die Sukka im Kunstquartier kann noch bis zum kommenden Sonntag täglich von 12 bis 18 Uhr besichtigt werden.

