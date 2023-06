Polizei in Hagen Lebensgefahr in Hagen: Frau klettert auf Bahn-Strommast

Wehringhausen. Aufgrund einer in den Strommasten herumkletternden Frau ist in Hagen-Wehringhausen der Bahnverkehr gestoppt worden.

Aufgrund einer in den Strommaster herumkletternden Jugendlichen ist am Dienstagabend die Bahnstrecke in Wehringhausen gesperrt worden. Gegen 19.15 Uhr war die Bundespolizei in Hagen alarmiert worden. Eine junge Frau sei an der Wehringhauser Straße auf einer Bahnbrücke an einen Strommast hochgeklettert und befände sich lebensgefährlich nah an der stromführenden Oberleitung.

Mehrere Kräfte der Berufsfeuerwehr Hagen sowie der Polizei waren wenige Momente später am Einsatzort. Zu diesem Zeitpunkt kletterte die aggressiv wirkende Dortmunderin den Mast oberhalb des ersten Isolators immer höher. Damit verkürzte sie die Distanz zur 15.000 Volt führenden Stromleitung zunehmend. Wenige Augenblicke später, nachdem der Notfallmanager der Deutschen Bahn die betroffene Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt hatte, konnte auf dieser Strecke auch der Strom abgeschaltet werden. Zumindest die Gefahr Stromschlages war somit gebannt.

Sprungkissen aufgebaut

Mittlerweile hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr unterhalb der Brücke bereits ein Sprungkissen aufgebaut. Schließlich kletterte die 16-Jährige den Mast hinunter und wollte in Richtung Innenstadt fliehen. Doch noch auf der Brücke konnte sie durch Polizisten gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Über eine Drehleiter der Feuerwehr gelangte sie von der Brücke. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte sie anschließend und brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Bahnstrecke (Hagen - Gevelsberg) konnte gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr. Mehrere Zugverbindungen vielen aus oder mussten umgeleitet werden. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen betriebsstörender Handlungen ein.

