Lebenskrise nach Trennung: Hier gibt es in Hagen Hilfe

Hagen. Nach einer Trennung oder Scheidung sehen sich Betroffene neben der emotionalen Belastung Herausforderungen gegenüber. Hier finden sie Hilfe:

Nach langer Partnerschaft oder Ehe verlassen zu werden, stellt für die Betroffenen häufig eine echte Lebenskrise dar. Zu der emotionalen Belastung kommen oft weitere Fragen und Herausforderungen hinzu: Da ist zum Beispiel die Sorge um die Existenz und die finanzielle Situation und es ergeben sich Änderungen im Rentenanspruch.

Oft steht auch ein Umzug an, der das Leben auf den Kopf stellt. Hinzu kommen die Verunsicherung und das verringerte Selbstwertgefühl, die als Folge des Verlassenwerdens bewältigt werden müssen. Viele Betroffene geraten auch in eine psychische Krise. Depressionen und Ängste sind hier keine Seltenheit.

Gruppe für Gleichgesinnte

„Ich möchte eine Gruppe gründen, in der Gleichgesinnte sich im geschützten Rahmen über die Trennung und ihre Folgen austauschen“ erklärt die Gründerin der neuen Selbsthilfegruppe in Hagen, die weitere Gleichgesinnte sucht. Das erste Treffen findet am Freitag den 30 Juni statt.

In Zukunft trifft sich die Gruppe „Trennung/Scheidung Ü50“ an jedem letzten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte Paritreff in der Bahnhofstr. 41.

Informationen und Anmeldung an: Selbsthilfe-Büro Hagen, 02331/18 15 16 oder 02331/207 37 14, selbsthilfe-hagen@paritaet-nrw.org oder gesundheitsamt@stadt-hagen.de

