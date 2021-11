Leichte Entspannung: 11.165 Hagener suchen einen Job

Hagen. Die Arbeitslosenquote in Hagen bewegt sich mit 11,0 Prozent weiterhin auf hohem Niveau, allerdings niedriger als im vergangenen Lockdown-Jahr.

Auf dem Arbeitsmarkt in Hagen hat sich – wenn auch leicht abgeschwächt – die Herbstbelebung im November fortgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 244 oder 2,1 Prozent auf 11.165, die Arbeitslosenquote somit um 0,2 Punkte auf 11,0 Prozent. Vor einem Jahr gab es im sogenannten „Lockdown Light“ genau 777 Arbeitslose mehr, die Quote lag bei 11,7 Prozent.

„Im November hat sich der Abbau der Arbeitslosigkeit in Hagen weiter fortgesetzt, und zwar über fast alle Personengruppen hinweg. Außerdem ist die Kräftenachfrage für einen November relativ gut“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Der Corona-Einfluss auf den heimischen Arbeitsmarkt ist zuletzt sehr gering geworden, doch das kann sich wieder ändern. Die weitere Entwicklung ist stark von der möglichen erneuten Verschärfung der Pandemiemaßnahmen abhängig. Zu begrüßen ist deshalb auch die Verlängerung der Sonderregelungen für Kurzarbeitergeld und auch der Grundsicherung für Selbstständige.“

Mehr Jobsuchende bei jungen Leuten

Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung entwickelten sich weiterhin in dieselbe Richtung. 2331 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (154 oder 6,2 Prozent weniger als im Vormonat), 8834 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (90 oder 1,0 Prozent weniger). Diesmal stieg die Arbeitslosigkeit bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren leicht gegen den Trend (31 oder 3,4 Prozent auf 934), während sich bei den Älteren über 50 Jahren ein Rückgang um 46 oder -1,2 Prozent auf 3649 ergab. Einen kleinen Anstieg verzeichneten arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung (5 oder 0,6 Prozent auf 871).

Erfreulich war hingegen der klare Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen (-77 oder -1,3 Prozent auf 5872), wobei sich der wichtige Vorjahresvergleich auf 502 oder 9,3 Prozent verkleinerte. Deutlich war auch der Rückgang bei ausländischen Arbeitslosen (-95 oder -1,9 Prozent auf 4955).

Personaldienstleister suchen Leute

Im November meldeten 370 Hagener Unternehmen neue Stellen. Das waren 54 oder 17,1 Prozent mehr als im Oktober und 22 oder 6,3 Prozent mehr als im Lockdown-Vorjahresmonat. Die größte Kräftenachfrage gab es bei Personaldienstleistern (90 gemeldete Stellen), freiberuflichen Arbeitgebern (Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 79 Stellen für Assistenzkräfte) und im Handel (53). Es folgten das Gesundheits- und Sozialwesen (47), die Logistik (19) sowie das verarbeitende Gewerbe (19).

Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Hagen, bietet den Betrieben ihre Unterstützung an, wenn diese Einzelumschulungen anstreben, um ihre Personalprobleme individuell zu lösen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Zahl der insgesamt bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen stieg aktuell um 63 oder 3,0 Prozent auf 2129 und in Relation zum Vorjahresmonat sogar um 407 oder 23,6 Prozent. Damit haben sich leider auch die Stellenbesetzungsprobleme weiter verschärft.

Kurzarbeit bleibt ein Indikator

Im November zeigten nur acht Hagener Unternehmen für 309 potenziell betroffene Arbeitnehmer Kurzarbeit neu an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit in der Volmestadt fast 3000 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für rund 44.000 potenzielle Kurzarbeiter. Im gesamten Bezirk, also inklusive Ennepe-Ruhr-Kreis, waren es 7600 Anzeigen für nahezu 100.000 Personen. Für Juni liegen inzwischen Hochrechnungen zur effektiven Inanspruchnahme für die Stadt Hagen vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld an 464 Betriebe für rund 4700 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als zu Beginn der Pandemie.

„Einerseits ist die steigende Kräftenachfrage erfreulich und beweist die Stabilität und Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes“, so Katja Heck weiter. „Andererseits zeigen sich in einzelnen Branchen dabei auch gravierende Probleme. Gerade im Gastgewerbe hat es während der Pandemie eine starke Abwanderung von Mitarbeitern gegeben. Diese Stellen neu zu besetzen stellt sich als großes Problem dar, zumal die Attraktivität der Berufe in den letzten Monaten besonders gelitten hat. Und auch in handwerklichen Berufen fällt es immer schwerer, geeignete Nachwuchs- und Fachkräfte zu finden. Daher lautet mein Appell und Angebot, mit unserer Hilfe stärker in individuelle Lösungen wie betriebliche Einzelumschulungen zu investieren.“

+++ Auch lesenswert: 2G-Verstoß auf dem Weihnachtsmarkt +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen