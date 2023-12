Lenne: Feuerwehr Hagen sucht im Fluss nach hilfloser Person

Die Feuerwehr Hagen suchte gegen 15 Uhr nach einer Person, die angeblich in der Lenne gesichtet wurde.

Hagen Zeugen vermuten eine hilflose Person in der Lenne und alarmieren die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Hagen war daraufhin im Großeinsatz:

Passanten haben am Dienstagnachmittag in der Lenne in Hagen ungefähr auf der Höhe von CD Wälzholz nach eigenen Angaben eine hilflose Person treiben sehen und die Feuerwehr verständigt. Die Rettungskräfte sind daraufhin, gegen 15 Uhr, umgehend ausgerückt, um nach der Person zu suchen.

Wärmebildkamera und Hubschrauber im Einsatz

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückten Feuerwehr und Polizei zu verschiedenen Stellen am Fluss sowie am Hengsteysee aus. Mit Hubschrauber und Drohnen mit Wärmebild- und Infrarotkamera suchten die Rettungskräfte das Gebiet mehrfach ab.

Mitglieder der Löschgruppe Boele-Kabel halten auf der Ruhrbrücke Dortmunder Straße Ausschau. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Wasserrettung bereitete ein Schlauchboot für den möglichen Rettungseinsatz vor. Weitere Kräfte suchten zu Fuß vom Ufer aus den Fluss ab.

Suche um 16.20 Uhr abgebrochen

Gegen 16.20 Uhr wurde die Suche dann abgebrochen, weil keine Feststellungen gemacht werden konnten. Ob die Passanten tatsächlich eine hilflose Person vorbeitreiben sehen haben, oder etwa einen größeren Gegenstand, ist offen.

Über die Kamera und mittels Infrarot konnten jedoch keine Feststellungen gemacht werden, so der Lagedienst der Feuerwehr.

