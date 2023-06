Lenneparkfest Hohenlimburg verspricht sommerliches Vergnügen

Hohenlimburg. Was für ein Traumwetter! Da kann das Lenneparkfest in Hohenlimburg sicherlich mit einem Besucherandrang rechnen.

Was macht der Hohenlimburger am Wochenende? Er geht vermutlich zum Lenneparkfest. Diese von der CDU veranstaltete zweitägige Party verspricht angesichts des Bombenwetters ein sommerliches Happening mit großer Zugkraft zu werden, zumal sich der Lennepark in hervorragendem Zustand befindet.

Allein für den Kindertrödel am Sonntag von 11 bis 17 Uhr haben sich nach Angaben von Mitorganisator Willi Strüwer bereits 60 Kinder angemeldet. Wer noch kurzfristig mitmachen will, kann sich bis Samstagabend gern unter mandy-pelka@aol.com anmelden. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Schließlich ist es oftmals so, dass viele noch gut erhaltene Dinge nicht mehr gebraucht werden, weil die „Kleinen“ und „Größeren“ herausgewachsen sind oder mittlerweile anderen Hobbys nachgehen. Alles Guterhaltene, was zum Wegwerfen zu schade ist, kann verkauft werden – und zwar von Kindern und Erwachsenen.

Vom Bett-Ställchen bis zur Auto-Rennbahn

Angeboten werden darf alles, was für Kinder, Jugendliche und Familien von Interesse sein kann: Vom Kinderwagen bis zum Fahrrad, vom Strampler bis zum Fußballtrikot, vom Bett-Ställchen bis zur Auto-Rennbahn, vom Malbuch bis zum Schulranzen und vieles mehr.

Für Kinder ebenfalls von Interesse: Die Freiwillige Feuerwehr Hohenlimburg ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Leiterwagen vor Ort. Zudem gibt es Trampolin-Action, eine Hüpfburg, Pony-Reiten und leckeres Essen.

Gut essen können auf dem traditionsreichen Fest, das übrigens zum 19. Mai stattfindet, natürlich auch die Erwachsenen. Für alle gilt am Samstag um 15.30 Uhr: „Hohenlimburg singt“ beim Mit-Sing-Konzert des Freundeskreises Schloss-Spiele Hohenlimburg mit Dario Weberg und Martin Brödemann. Und am Abend spielen die „Substitutes“ Oldie-Rock vom Feinsten.

Der Hohenlimburger resp. die Hohenlimburgerin geht also sicherlich zum Lenneparkfest. Und viele „Auswärtige“, darauf darf gewettet werden, sind am Samstag und/oder Sonntag garantiert auch zu Gast an der Showbühne im Karree des Lennebades.

