Lieferzeiten in Fußgängerzone Hagen sollen erweitert werden

In Hagen läuft eine Diskussion über die Erweiterung der Lieferzeiten in der Fußgängerzone.

Hagen Mehr Verkehr in der Fußgängerzone Hagen? Es gibt einen Vorschlag, den Anlieferungszeiten für den Einzelhandel bis 11 Uhr auszudehnen.

Die CDU Hagen will die Anlieferungszeiten für die Einzelhändler und Geschäfte in der Fußgängerzone ausweiten. Die geltende Regelung sieht vor, dass die Logistikunternehmen die Elberfelder Straße nur bis 9.30 Uhr befahren dürfen. Hanjo Junge, Fraktionsvorsitzender der Union in der Bezirksvertretung Mitte, schlägt vor, die Erlaubnis bis 11 Uhr zu verlängern: „Die Fahrer kommen mit der bisherigen Anlieferungszeit nicht zurecht.“

Junge will damit die prekäre Liefersituation in der Elberfelder Straße, auf dem Ebertplatz und in den Seitenstraßen entspannen: „Schaue ich mir morgens das Gewusel an, dann erkenne ich Lieferanten, die mehrere Geschäfte nacheinander bedienen und deshalb in Zeitnot geraten. Haben sie bis 9.30 Uhr nicht alle Ladevorgänge abgeschlossen und die Fußgängerzone verlassen, hagelt es teure Bußgelder. Die müssen die Fahrer in der Regel selbst zahlen – insbesondere, wenn sie selbstständig sind.“

Bußgeld für Überschreitung beträgt 50 Euro

Das Bußgeld für die Überschreitung der Anlieferungszeit liegt bei 50 Euro. Wie die Stadt Hagen mitteilte, wurden im gesamten Jahr 2023 bislang lediglich in 29 Fällen eine solche Strafe für das Befahren der Fußgängerzone außerhalb der Lieferzeiten verhängt.

Dennoch käme auch der Geschäftswelt eine Ausweitung der Anlieferungszeiten entgegen. „Wir würden eine solche Regelung begrüßen, wenngleich unsere Lkw immer sehr früh am Morgen kommen“, sagt Thomas Haumeister, Filialleiter der Drogerie Müller. So sei man eher auf der sicheren Seite, wenn der Anlieferer mal im Stau stehe oder eventuell in einen Unfall verwickelt sei.

Für die Einzelhändler vor Ort sei die morgendliche Belieferung meist auch deshalb wichtig, weil über Nacht kurzfristige Kundenbestellungen abgewickelt würden, wie Hanjo Junge erfahren hat. „Gerade in einer Zeit, in denen lokale Einzelhändler im harten Wettbewerb mit dem schnell liefernden Onlinehandel stehen und das Logistikpersonal selbst hohem Leistungsdruck ausgesetzt ist, betrachten wir eine solche Verlängerung als wichtiges Zugeständnis der Stadt an ihre Einzelhändler. Eine Erweiterung in den Abendstunden halten wir nicht für hilfreich.“

Radfahrer haben freie Fahrt

Mit einer solch maßvollen Ausweitung sieht Junge auch die Fußgänger in der Innenstadt nicht belästigt. „In den Morgenstunden ist die Kundenfrequenz noch nicht so hoch ist, dass ich von einer Beeinträchtigung ausgehe. Der Charakter der Fußgängerzone bleibt auch nach der maßvollen Verlängerung der Anlieferungszeit uneingeschränkt bestehen.“

Ausgewählte Bereiche der Fußgängerzone sind seit einem halben Jahr ganztägig für den Radverkehr freigegeben. Um eine direkte Verbindung zwischen dem Bergischen Ring und der Körnerstraße zu schaffen, hat die Stadt Hagen die Mittelstraße und einen Teil der Kampstraße für Fahrradfahrer freigegeben. Außerdem wurden die Marienstraße als Zubringer aus der Hochstraße sowie die Dahlenkampstraße und Rathausstraße als Zubringer von der Potthofstraße freigegeben. Weitere Straßenzüge bleiben zwischen 9 und 19 Uhr für den Radverkehr gesperrt.

Fußgänger haben in der Fußgängerzone weiterhin Vorrang betont die Stadtverwaltung Hagen. Radverkehr müssten mit angepasster Geschwindigkeit fahren. Die Freigabe der Fußgängerzone gilt nicht für E-Tretroller beziehungsweise E-Scooter.

