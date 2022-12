Das Foto ist kurz vor Beginn einer WP-Versteigerung im Sparkassen-Karree entstanden. In diesem Jahr findet die Auktion erstmals in der Stadthalle Hagen statt.

WP-Versteigerung in Hagen

WP-Versteigerung in Hagen Liste der Präsente und Gutscheine zur WP-Auktion in Hagen

Hagen. Weinseminar, Biertasting, Valentinsmenü, Gastro-und Reisegutscheine sowie Phoenix-VIP-Tickets: Am 18. Dezember steigt die große Auktion in Hagen.

Es ist schon herrlich, was sich die Unterstützer unserer Benefiz-Versteigerung haben einfallen lassen, um für gute Stimmung bei dem kultigen Event zu sorgen und dabei mitzuhelfen, dass viel Geld für die gute Sache zusammen kommt.

Ein paar Beispiele gefällig? Das Team der Trampolinhalle „Sprungwerk“ auf dem Elbersgelände in Hagen will Teamgeist wecken und lässt daher etwas besonderes „springen,“ und zwar einen Gutschein, der bis zu 70 Personen ein einstündiges Springen im Freundes- oder Kollegenkreis ermöglicht. Die Trampolinhalle wird an einem Termin nach Absprache (von montags bis mittwochs) exklusiv für besagte Gruppe öffnen. Na, Lust bekommen auf „Rudel-Springen“?

Das Foto zeigt nur einen Bruchteil jener Präsente, die in den vergangenen Tagen in der Redaktion eingegangen sind am Sonntag, 18. Dezember, versteigert werden. Foto: Yvonne Hinz

Viktoria und Gino Tränkler sind nicht nur Betreiber des Feuerzangenbowle-Standes auf dem Weihnachtsmarkt, sondern führen auch das Golf’n’Glow in Wehringhausen. Wer also immer schon mal 3D-Schwarzlicht-Minigolfen ausprobieren wollte, kann einfach mitsteigern und vielleicht einen der Familiengutscheine (Wert jeweils 34 Euro) ergattern.

Wertvolles Horst-Becking-Bild

Mittlerweile eine schöne Tradition: Auch diesmal stellt uns der bekannte Hagener Künstler Horst Becking wieder ein Bild (eine in warmen Farbtönen gehalten Arbeit in Mischtechnik auf alter Handschrift) für die Auktion – der Erlös geht zu 100 Prozent an Luthers Waschsalon – zur Verfügung. Das Werk „Flutendes Licht“ ist 2021 in Domburg entstanden (Wert ca. 2000 Euro), „Bild und Rahmen Möller“ hat die Rahmung mit Museumsglas (370 Euro) spendiert. Das Bild ist ein „typischer Becking“ – versprochen.

Das Osthaus-Museum stellt Tages- und Familienkarten zur Verfügung, ebenso spendieren das Stadttheater, das Theater an der Volme, der Hasper Hammer und die Stadthalle diverse Tickets.

„Eat my shorts“

Apropos Stadthalle: Dort findet am 4. November 2023 das zehnte Kurzfilmfestival „Eat my shorts“ statt. Und für dieses Event (Filme, Show mit Stars, Abendessen und After-Show-Party) spendet Veranstalter Bernhard Steinkühler zwei Karten für Film - und Feierliebhaber (Wert insgesamt 198 Euro).

Gediegenes Valentinsmenü

Wer es romantisch mag – das Hotel/ Restaurant Dresel lädt am 14. Februar zwei Personen zum gediegenen Valentinsmenü (Wert 156 Euro) ein. Und etliche weitere Gastrobetriebe wie Café Halle (Spießbratenessen für acht Personen), das Edel-Steakhaus Elbers 800 Grad, das italienische Restaurant Artischocke, der Grieche Kipos, die Neue Färberei, außerdem Pibosa, Strandhaus am Hengsteysee und Café Stich stellen ebenfalls Gutscheine zur Verfügung. Hochwertig-schicke Mode bzw. Lederwaren gibt’s von Wolff 1782, Sören und US-Verkauf Bartsch, ausgefallene Uhren von der Goldschmiede Adam und eine sechseckige Solar-Stehleuchte in Laternen-Optik von Wohn &Licht Böhme (Wert: 400 Euro).

Reisegutscheine spendieren Mercedes Jürgens, Wikinger, Hellas und der Hagener Städtepartnerschaftsverein.

Aber auch auch tolle Präsente für Kinder wird Moderator Sven Söhnchen verschmitzt und unterhaltsam unter den Hammer bringen. Wie ein Polizei-Go-Kart mit Original-Sound und Blaulicht vom Polizeiverein FUKS oder zwei hochwertige Kinder-E-Roller sowie ein Drei-in-Eins-Kinderfahrzeug von Authentic Sports.

Auch dieses typische Becking-Bild (hier noch ohne Rahmung) wird versteigert. Foto: Michael Kleinrensing

Die Tanzschule Stein möchte Tanzlust wecken und spendiert für jeweils ein Paar einen Einsteigertanzkurs und einen Discofox-Kurs. Zu einem dreistündigen Golfschnupperkurs für sechs Personen lädt der Märkische Golfclub ein. Phoenix Hagen lässt 3x2 VIP-Tickets für ein Basketball-Hauptrundenspiel von Phoenix Hagen (Wert jeweils 280 Euro) springen, und auch der Immobilienkaufmann Udo Krollmann zeigt sich spendabel und stellt 2x2 Phoenix-VIP-Tickets für die Auktion zur Verfügung.

Wo geht es zünftig ab und ist zugleich lehrreich? Zum Beispiel im Freilichtmuseum beim Brauerpraktikum inklusive Imbiss. Aber auch im „Hopfen und Salz im Ratskeller“. In der urigen Gaststätte auf dem Friedrich-Ebert-Platz können zwei Personen an einem Biertasting inklusive Fingerfood teilnehmen. Ein Bier-Sommelier erläutert „Fränkische Brauspezialitäten“; der nächste Termin für solch ein offenes Tasting ist der 17. Februar um 19 Uhr, weitere Termine folgen.

Weinseminar bei Enotria

Sie sind eher Weinliebhaber? Dann können Sie, wenn Sie den entsprechenden Gutschein ersteigern, am Weinseminar bei Domenico Di Paolo teilnehmen. Der Gutschein beinhaltet ein Fünf-Gang-Menü für zwei Personen im Restaurant Enotria (Wert: 200 Euro).

Michael Erdtmann, Urgestein aus Vorhalle, stellt für die Auktion ein zu einem Stehtisch umfunktioniertes Ölfass zur Verfügung. Eine tolle Idee - besonders für Basketballfans. Foto: Michael Kleinrensing

Wenn Sie demnächst einmal richtig entspannen möchten, hier ein Tipp: Christina Gieseler, Betreiberin des „Salinum“, unterstützt die WP-Auktion mit einem 50-Euro-Gutschein für ihre Salzgrotte in Fley.

Diese und zahlreiche weitere Sachspenden und Gutscheine, die Geschäfts- und Privatleute oder Vereine gespendet haben, werden am Sonntag, 18. Dezember, in der Stadthalle meistbietend versteigert.

Parfümerie- und Dekoartikel, Bücher und vieles mehr platzieren wir auf langen Tischen; der sogenannte Schnäppchenmarkt startet um 11 Uhr und wird flankiert von Kaffee, Snacks und einem Glas Sekt. Die gut zweistündige Versteigerung, zu der etwa 250 bis 300 Gäste erwartet werden, beginnt dann um 12 Uhr.

Was Sie als Besucher des Kult-Events in der Stadthalle (Eintritt und parken sind frei) mitbringen sollten? Bargeld (auch Kleingeld), da dort kein Bankomat vorhanden ist. Und vor allem gute Laune.

Ganz wichtig: 1000 Dank an die Unterstützer der Benefiz-Aktion

Das Stadthallen-Team um Stadthallen-Chef Volker Wolf unterstützt die Auktion nicht nur mit technischem Equipment, Gastroleistungen und Manpower, sondern auch mit wichtigen Ratschlägen und Tipps.

Frische Backwaren spendiert auch in diesem Jahr wieder die Stadtbäckerei Kamp.

Getränke für die Besucher der Versteigerung sponsert seit Jahren Lui Petrou, genau wie Alexander Poll (Provinzial-Versicherung) seit jeher den Sekt für die Auktion spendiert.

Hier die komplette Liste mit allen Präsenten und Gutscheinen:

1x Gemälde „Flutendes Licht“ (Mischtechnik auf alter Handschrift) von dem bekannten Hagener Maler Horst Becking (Wert ca. 2000€); die Rahmung mit hochwertigem Museumsglas stammt von Bild&Rahmen Möller, 370€)

(Mischtechnik auf alter Handschrift) von dem bekannten Hagener Maler Horst Becking (Wert ca. 2000€); die Rahmung mit hochwertigem Museumsglas stammt von Bild&Rahmen Möller, 370€) 2x Gutscheine vom Restaurant Artischocke (Restaurant Artischocke/á 20€)

(Restaurant Artischocke/á 20€) 2x Gutscheine für das Reformhaus Bodenhausen (DAK/á 50€)

(DAK/á 50€) 4x Gutscheine für jeweils 4 Teilnehmer im EXIT now Escape-Room (EXIT now/á 120€)

(EXIT now/á 120€) 1x Solar-Stehleuchte sechseckig in Laternen Optik (Wohn&Licht Böhme/400€)

sechseckig in Laternen Optik (Wohn&Licht Böhme/400€) 5x aufwendige Weihnachtsdekoration , jeweils mit 20 € Gutscheinen (Gärtnerei Mankopf/ca. 70€)

, jeweils mit 20 € Gutscheinen (Gärtnerei Mankopf/ca. 70€) 3x Armbanduhren der Goldschmiede Adam. Davon eine Herren- und eine Damenuhr mit Hagener Motiv und eine Herrenuhr mit Motiv Herdecke (Goldschmiede Adam/á 129€)

der Goldschmiede Adam. Davon eine Herren- und eine Damenuhr mit Hagener Motiv und eine Herrenuhr mit Motiv Herdecke (Goldschmiede Adam/á 129€) 3x Familiengutscheine für Golf´n´Glow (Golf´n´Glow/á 34€)

(Golf´n´Glow/á 34€) 1x Reisegutschein Hellas­ Reisen (Hellas Reisen/ 200€)

(Hellas Reisen/ 200€) 1x Gutschein für ein Biertasting für zwei Personen inklusive Fingerfood, Termin z.B. am 17. Februar, 19 Uhr (Hopfen & Salz im Ratskeller/ Wert je 50 Euro)

für zwei Personen inklusive Fingerfood, Termin z.B. am 17. Februar, 19 Uhr (Hopfen & Salz im Ratskeller/ Wert je 50 Euro) 1x Gutschein für einen 3-stündigen Golf Gruppenschnupperkurs für 6 Personen (Märkischer Golf Club/ 450€)

für 6 Personen (Märkischer Golf Club/ 450€) 2x 2 VIP-Tickets für ein Basketball Hauptrundenspiel von Phoenix Hagen (Krollmann Gruppe /á 280€)

für ein Basketball Hauptrundenspiel von Phoenix Hagen (Krollmann Gruppe /á 280€) 3x 2 VIP-Tickets für ein Basketball Hauptrundenspiel von Phoenix Hagen (Phoenix Hagen/á 280€)

für ein Basketball Hauptrundenspiel von Phoenix Hagen (Phoenix Hagen/á 280€) 1x Herren-Pullunder der Marke „I´m fine“ in schwarz. Das Modell wird getragen u.a. von BVB-Spielern (Søren /159€)

in schwarz. Das Modell wird getragen u.a. von BVB-Spielern (Søren /159€) 1x Jahreskalender 2023 (Emil-Schumacher-Museum/40€)

(Emil-Schumacher-Museum/40€) 2x Buch Hanns Friedrichs : „Ich mache keine Mode, ich ziehe Frauen an“ (Emil-Schumacher-Museum/ je 30€)

: „Ich mache keine Mode, ich ziehe Frauen an“ (Emil-Schumacher-Museum/ je 30€) 3x Gutscheine für Tages- oder Familienkarten für das Osthaus Museum (Stadt Hagen/á 14€)

(Stadt Hagen/á 14€) 1x Gutschein vom OB für bis zu 10 Personen Führung und Besichtigung des Rathauses, Frühstück im Ratssaal , Begehung des Rathausturmes gemeinsam mit OB Erik O. Schulz (Stadt Hagen)

des Rathauses, , Begehung des Rathausturmes gemeinsam mit OB Erik O. Schulz (Stadt Hagen) 1x Gutschein für eine 4-Tagesreise nach Lübeck vom 18. bis 21. Mai (Städtepartnerschaftsverein Hagen; Wert 400€)

vom 18. bis 21. Mai (Städtepartnerschaftsverein Hagen; Wert 400€) 2x Gutscheine Elbers 800° Grill + Bar (Elbers 800°/á 50€)

(Elbers 800°/á 50€) 2x Karten für „The Magical Music of Harry Potter“ am 6.02.2023 (Stadthalle Hagen/á ca. 80€)

am 6.02.2023 (Stadthalle Hagen/á ca. 80€) 1x Gutschein für 2 Tickets für „Atze Schröder – Echte Gefühle“ am 17.02.2023 um 20 Uhr (Stadthalle Hagen/á 44,30€)

am 17.02.2023 um 20 Uhr (Stadthalle Hagen/á 44,30€) 1x Gutschein für 2 Tickets für „Herbert Knebels Affentheater – Fahr zur Hölle, Baby“ am 24.02.2023 (Stadthalle Hagen/á ca. 40€)

am 24.02.2023 (Stadthalle Hagen/á ca. 40€) 1x Exklusivmiete für bis zu 70 Personen, 60 Minuten Sprungzeit in der Zeit zw. Mo.-Mi. für (Trampolinhalle Sprungwerk/ bei 70 Pers. ca. 500€)

in der Zeit zw. Mo.-Mi. für (Trampolinhalle Sprungwerk/ bei 70 Pers. ca. 500€) 1x Tandoori-Kochkurs + Kochschürze u. Löffel (VHS/100€)

+ Kochschürze u. Löffel (VHS/100€) 1x Gutschein für ein 10 Liter Fässchen Alt oder Pils (Vormann Brauerei/ 20€)

(Vormann Brauerei/ 20€) 3x Wickinger Reisen Wanderrucksack Marke Deuter Sport (Wickinger Reisen/á ca. 80€)

Marke Deuter Sport (Wickinger Reisen/á ca. 80€) 2x Wickinger Reisen Reisegutschein (Wickinger Reisen/ 1x 50€; 1x 100 €)

(Wickinger Reisen/ 1x 50€; 1x 100 €) 1x Gutschein für ein Brauer-Praktikum inkl. Imbiss (Freilichtmuseum Hagen/80€)

inkl. Imbiss (Freilichtmuseum Hagen/80€) 1x E-Reader Tolino Shine 3 mit Schutzhülle (Thalia/142€)

mit Schutzhülle (Thalia/142€) 1x Gutschein für ein Paar Einsteiger-Tanzkurs (Tanzschule Stein/160€)

(Tanzschule Stein/160€) 1x Gutschein für ein Paar Discofox-Tanzkurs (Tanzschule Stein/120€)

(Tanzschule Stein/120€) 2x Gutschein für das Restaurant „Neue Färberei“ (Neue Färberei/á 30€)

(Neue Färberei/á 30€) 1x Gutschein für Søren Fashion (Krollmann Gruppe/ 250€)

(Krollmann Gruppe/ 250€) 5x 2 Tickets inkl. Sektempfang für das Theater an der Volme (Wolfgang Jörg/á 60€)

(Wolfgang Jörg/á 60€) 4x Gutscheine, einzulösen in allen­ Geschäften der Volme-Galerie (Center-Management der Volme Galerie/á 50€)

(Center-Management der Volme Galerie/á 50€) 1x Hotel-Gutschein für zwei Übernachtungen im Doppelzimmer, Hotel aus Liste auszuwählen, inkl. Wertgutschein über 80€ (Mercedes Jürgens/ ca. 300€)

für zwei Übernachtungen im Doppelzimmer, Hotel aus Liste auszuwählen, inkl. Wertgutschein über 80€ (Mercedes Jürgens/ ca. 300€) 1x Muuwmi, 215 mm, Kinderroller/Scooter (Authentic Sports / 93€)

(Authentic Sports / 93€) 1x Six Degrees, Testsieger, 205 mm, Kinderroller/Scooter (Authentic Sports 120€)

(Authentic Sports 120€) 1x Globber 3 in 1 Kinderfahrzeug : Dreirad, Laufrad u. Scooter (Authentic Sports/ 110€)

: Dreirad, Laufrad u. Scooter (Authentic Sports/ 110€) 1x Ölfass-Stehtisch , Unikat mit Basketball-Thema (Michael Erdtmann/250€)

, Unikat mit Basketball-Thema (Michael Erdtmann/250€) 5x Gutschein für Café Stich (Café Stich/á 15€)

(Café Stich/á 15€) 2x Gutscheine für Restaurant/ Lieferservice Pibosa (Pibosa/á 20€)

(Pibosa/á 20€) 1x Strandhaus Hengsteysee, Gutschein für 2 Personen zum Brunch (Strandhaus/50€)

Hengsteysee, Gutschein für 2 Personen zum Brunch (Strandhaus/50€) 2x Gutscheine für das griech. Restaurant Kipos (Kipos/á 50€)

(Kipos/á 50€) 5x Bummelpass für den Hagener Weihnachtsmarkt (Hagener Schausteller/á 12€)

für den Hagener Weihnachtsmarkt (Hagener Schausteller/á 12€) 1x Gutschein Salinum Salzgrotte (Salinum/50€)

(Salinum/50€) 2x Gutscheine für Vorstellungen im Theater an der Volme (Theater an der Volme/44€)

(Theater an der Volme/44€) 1x Gutschein für ein Weinseminar mit 5 Gang-Menü für 2 Personen in Weinbar-Restaurant Enotria Vino (Enotria Vino/200€)

für 2 Personen in Weinbar-Restaurant Enotria Vino (Enotria Vino/200€) 1x Präsentkorb mit verschiedenen Spezialitäten (Enotria Vino/100€)

mit verschiedenen Spezialitäten (Enotria Vino/100€) 1x 3-Liter-Flasche VisTerrae Cabernet Sauvignon - Kellerei Antonutti (Enotria Vino/150€)

- Kellerei Antonutti (Enotria Vino/150€) 25x Mc Menü Gutscheine (Mc Donald´s/á 10€)

(Mc Donald´s/á 10€) Diverse sportive Kleidung für Damen und Herren (US-Verkauf Bartsch/gesamt 205€)

für Damen und Herren (US-Verkauf Bartsch/gesamt 205€) 1x Hartschalen-Trolley (Märkische Bank/100€)

(Märkische Bank/100€) 1x Smaak – Damenhandtasche , echt Leder, Rosy pink (Wolff 1782/240€)

, echt Leder, Rosy pink (Wolff 1782/240€) 1x Another me – Damenhandtasche echt Leder, Cameo Rosé (Wolff 1782/280€)

echt Leder, Cameo Rosé (Wolff 1782/280€) 1x Polizei Go-Kart der Marke „Berg“ mit Polizeisound und Blaulicht (FUKS Verein Hagen/150€)

der Marke „Berg“ mit Polizeisound und Blaulicht (FUKS Verein Hagen/150€) 1x Gutschein für einen Besuch einer Veranstaltung im Hasper Hammer (Hasper Hammer/50€)

(Hasper Hammer/50€) 1x Gutschein für ein Valentins-Menü für 2 Personen am 14.2.23 (Hotel & Restaurant Dresel/156€)

am 14.2.23 (Hotel & Restaurant Dresel/156€) 2x Warengutscheine für Brillen Bahn (Brillen Bahn/á 100€)

(Brillen Bahn/á 100€) 1x 2 Karten für die Vorstellung „Die schöne Helena“ am 18.1.23 um 19.30 Uhr im Theater Hagen, Parkett rechts, Reihe 5, Platz 123 u. 124 (Theater Hagen/gesamt 79€)

am 18.1.23 um 19.30 Uhr im Theater Hagen, Parkett rechts, Reihe 5, Platz 123 u. 124 (Theater Hagen/gesamt 79€) 1x 2 Karten für die Vorstellung „La fanciulla del West“ am 20.1.23 um 19.30 Uhr im Theater Hagen, Parkett links, Reihe 7, Platz 176 u. 177 (Theater Hagen/gesamt 76€)

am 20.1.23 um 19.30 Uhr im Theater Hagen, Parkett links, Reihe 7, Platz 176 u. 177 (Theater Hagen/gesamt 76€) 1x 2 Karten für das 5. Sinfoniekonzert am 24.1.23 um 19.30 Uhr (Theater Hagen/gesamt 62€)

am 24.1.23 um 19.30 Uhr (Theater Hagen/gesamt 62€) 1x 2 Karten für die Ballett-Vorstellung „Und immer tanzt...Giselle“ für den 28.1.23 um 19.30 Uhr, Parkett links, Reihe 5, Platz 115 u. 116 (Theater Hagen/gesamt 88€)

für den 28.1.23 um 19.30 Uhr, Parkett links, Reihe 5, Platz 115 u. 116 (Theater Hagen/gesamt 88€) 1x Dekoration „Stilisierte Fassade des Theater Hagens“ (Frank Reh/50€)

(Frank Reh/50€) 3x Gutscheine für wahlweise zwei Tages- oder eine Familienkarte für einen Besuch im Kunstquartier Hagen (Osthaus Museum/á 14€)

(Osthaus Museum/á 14€) 2x Geschenk-Gutschein für das Theater an der Volme (Theater an der Volme/á 44€)

(Theater an der Volme/á 44€) 1x Lampe Berger Geruchsneutralisierer (Rathaus-Apotheke/90€)

(Rathaus-Apotheke/90€) 1x 90-min. Champagner Verwöhnbehandlung (Rathaus-Apotheke/180€)

(Rathaus-Apotheke/180€) 1x Dr. Fehskes Rathausbitter (Rathaus-Apotheke/100€)

(Rathaus-Apotheke/100€) 1x Gutscheine für 2 Karten für den Prinzenball 2023 , 14. Januar in der Stadthalle Hagen (Festkomitee Hagener Karneval/40€)

, 14. Januar in der Stadthalle Hagen (Festkomitee Hagener Karneval/40€) Diverse Accessoires wie Kosmetiktäschchen und Tücher (Douglas Parfümerie)

wie Kosmetiktäschchen und Tücher (Douglas Parfümerie) 2x Gutscheine für das Hagener Kurzfilm Festival „Eat my Shorts“ am 4.11.23 inkl, Aftershow (Bernhard Steinkühler/gesamt 198€)

am 4.11.23 inkl, Aftershow (Bernhard Steinkühler/gesamt 198€) 1x Gutschein zum Spießbratenessen für 8 Personen im Café Halle (Café Halle/135€)

