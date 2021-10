Living History in Hagen: Das Leben der britischen Offiziere

Die Gemeinschaft „HMS Essex“ präsentierte „Ling History“ am Wasserschloss Werdringen. Eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert mit vielen Bildern.

Das Leben auf einem Kriegsschiff der britischen Marine im 18. Jahrhundert ist am Samstag leibhaftig am Wasserschloss Werdringen gezeigt worden. Die Besatzung der „HMS Essex“ schlug im Dienste von König Georg III. von England im Innenhof des Schlosses ihr Lager auf. Die „HMS Essex“ ist eine Interessengemeinschaft, die sich 2016 gegründet hat und versucht, das Leben auf einer Fregatte im 18. Jahrhundert lebendig und historisch so korrekt wie möglich darzustellen. Die Mitglieder kommen aus verschiedenen Bereichen des „Reenactments“ (Historische Nachstellungen) und haben mit der Darstellung eine Plattform gefunden, um dem gemeinsamen Interesse an Militär- und Alltagsgeschichte im 18. Jahrhundert einen Rahmen zu geben.

Aufstellung einnehmen im Innenhof des malerischen Schlosses Werdringen in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Gemeinschaft “HMS Essex“ entführte das Wasserschloss und seine Besucher in die Zeit des 18. Jahrhunderts. Britische Soldaten – die sogenannten „Rotröcke“ – im damals preußischen Hagen. Das passte gut, denn Hagen feiert 2021 sein 275-jähriges Stadtjubiläum. Und britisches Militär war im Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1762 auch in Hagen aktiv.

Britische Soldaten schlagen ihr Lager in Hagen auf. Britische Soldaten schlagen ihr Lager in Hagen auf. Die Besatzung der "HMS Essex" zeigt im Wasserschloss Werdringen das Leben vor 250 Jahren. Foto: Michael Kleinrensing

Die berüchtigte “Légion Britannique“ beteiligte sich als kurhannoverisches Freikorps unter anderem an der Besetzung Hohenlimburgs und Elsey, bevor sie 1761 wegen der herannahenden Franzosen das Weite suchte. Obwohl diese Truppe hauptsächlich aus französischen, sächsischen, schweizerischen und preußischen Überläufern bestand, wurde sie vollständig aus britischem Sold bezahlt und führte britische Fahnen. Die Gemeinschaft „HMS Essex“ lagerte über 250 Jahre später im Wasserschloss Werdringen.

Der Regimentsschreiber bei seiner Arbeit. Besucher durften über die Schulter schauen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Besucher des Museums und Wasserschlosses erlebten „Living History“. Das Lagerleben, die Bewaffnung, die Uniformen sowie das Leben der Offiziere, Mannschaften und Trosses wurden vorgestellt und erklärt.

Eine Dame bei der Handarbeit. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Captain Lord Lester Kipling zeigt Flagge. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Darstellung einer Kochszene aus dem 18. Jahrhundert im Innenhof des Wasserschlosses Werdringen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Mannschaft macht sich bereit zum Gefecht- Foto: Michael Kleinrensing

