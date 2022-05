Feuerwehrleute aus Hagen an der Einsatzstelle auf der A1.

Autobahn gesperrt Lkw-Fahrer wird bei Unfall auf A1 in Hagen schwer verletzt

Hagen. Schwerer Auffahrunfall auf der A1, ein Lkw-Fahrer wird schwer verletzt. Die linke Spur ist inzwischen wieder frei.

Schwerer Unfall auf der A1 in Hagen: Drei Lastwagen stießen am Dienstagnachmittag in Höhe des Parkplatzes Funckenhausen (Fahrtrichtung Bremen) aufeinander. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Das Unglück ereignete sich gegen 15.45 Uhr an einem Stauende zwischen den Anschlussstellen Haspe und Hagen-West. Der Fahrer eines Hagener Kieslasters konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen am Ende des Staus stehenden, mit Kalk beladenen Silo-Zug auf. Der Silo-Zug wurde wiederum auf einen weiteren Sattelzug geschoben.

Der Fahrer des Kieslasters wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Das dauerte rund eine Stunde, da sich die Rettung sehr kompliziert gestaltete.

Fahrer soll lebensgefährlich verletzt sein

Nach Angaben der Polizei ist der Mann lebensgefährlich verletzt und wurde lange vor Ort behandelt. Ein Hubschrauber landete auf der Fahrbahn, um den schwer verletzten Mann in eine Klinik zu bringen, doch musste der Notarzt noch entscheiden, ob der Mann überhaupt abtransportiert werden konnte. Schließlich wurde er ins Klinikum nach Essen geflogen.

Ein Hubschrauber ist auf der Autobahn gelandet. Foto: Alex Talash

Aus dem Kieslaster lief Treibstoff aus, die Feuerwehr streute die Fahrbahn mit Bindemitteln ab. Der Silo-Zug hatte viel Kalk verloren, der als weißer Staub auf der Straße liegt.

Neben der Berufswehr sind auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Hagen am Einsatzort. Die Autobahn wurde in Richtung Bremen komplett gesperrt, erst nach dem Ende der Rettungsmaßnahmen gab die Polizei gegen 17.50 Uhr zunächst die linke Spur wieder frei.

Die Bergungsarbeiten werden sich noch mehrere Stunden lang hinziehen. Erst wenn sie abgeschlossen sind, kann die Autobahn auch in Fahrtrichtung Bremen wieder komplett freigegeben werden.

Infolge des Unfalls hat sich ein langer Stau gebildet. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die A1 zu meiden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen