Unfall in Hagen Lkw rangiert in Hagen und klemmt Mann an Hauswand ein

Eckesey. Schlimmer Unfall an der Herdecker Straße in Hagen-Eckesey am vergangenen Dienstag. Ein Mann aus Breckerfeld wird dabei ein geklemmt.

Beim Rangieren eine Lkws im Anlieferungsbereich eines Unternehmens an der Herdecker Straße ist am vergangenen Dienstagmorgen um 8.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein 46-Jähriger, der sich neben dem Lkw aufgehalten hatte, zwischen dem Führerhaus des Fahrzeugs und einer Hauswand eingeklemmt worden. Der aus Breckerfeld kommende Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzung konnten zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.