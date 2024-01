Lokalmatadore: Besondere Hohenlimburger Band lädt zum Fest

Hohenlimburg Am Samstag feiert „Küppers, Beck’s und Brinkhoff’s“ im Werkhof 35. Geburtstag - Frontmann Dirk Schmidt erinnert sich zurück an die Anfänge

Seit 35 Jahren ist Dirk Schmidt Gitarrist und Sänger der Hohenlimburger Band „Küppers, Beck’s und Brinkhoff’s“. Von Anfang an mit dabei war auch Schlagzeuger Dirk Mantel. Der Bassist Carsten Wroblewski kam etwas später hinzu. Am kommenden Samstag, 27. Januar, will die Band ihr Jubiläum im Werkhof Kulturzentrum ordentlich feiern, obwohl sich der eigentliche Tag erst am Sonntag jährt. „Wir feiern quasi rein“, lacht Frontmann Dirk Schmidt. Am 28. Januar 1989 hatte die Band ihren ersten Auftritt.

Wie alles begann

„Wir sind sozusagen ein Abfallprodukt einer anderen Band“, erzählt Dirk Schmidt. Damals waren sie noch zu fünft unterwegs und traten nur mit eigener Musik auf. „Wir haben uns nie als Coverband gesehen.“ Entsprechend war die Skepsis groß, als eine erste Anfrage für einen Cover-Auftritt bei ihnen einging - sie wurde abgelehnt. Bei erneuter Anfrage wagten sich Dirk Schmidt und Dirk Mantel dann aber doch ans Cover-Geschäft und übten - damals noch mit anderem Bassisten - die ersten Stücke ein.

Von jetzt an zu dritt gaben sie sich einen neuen Namen: „Küppers, Beck’s und Brinkhoff’s“, benannt nach den gleichnamigen Biersorten. Dieser Name hätte über die Jahre auch oft für Aufregung gesorgt, erinnert sich Schmidt. „Es gab schon ab und zu Theater mit anderen Brauereien, wenn diese Sponsor für Veranstaltungen waren, auf denen wir spielen sollten.“ Das habe auch den ein oder anderen Auftritt zunichtegemacht. „Manche Brauereien nahmen es aber auch mit Humor.“ Ihren Namen ändern wollte die Band deswegen ohnehin nicht. „Zu dem Zeitpunkt waren wir schon recht bekannt.“

Küppers, Beck’s und Brinkhoff’s bei einem Auftritt auf dem Elseyer Dorffest vor vielen Jahren. Foto: Christian Rasche / WP Hohenlimburg

Viele schöne Erinnerungen

Beim Blick in die Bandgeschichte kommt ihm eine Anekdote sofort in den Sinn: ein Auftritt mit Schlagersänger Andy Borg bei einem Volksfest. Das überwiegend ältere Publikum erwartete Schlager und nicht Rock. Für die Band kein Problem. „Es hat uns immer ausgezeichnet, dass wir uns gut an verschiedene Veranstaltungen anpassen können.“ Später kam es dann mit Haupt-Act Andy Borg doch noch spontan zu einigen Rocknummern auf der Bühne. „Da staunte das Publikum nicht schlecht.“

Es gab schon Theater mit anderen Brauereien, wenn diese Sponsor für Veranstaltungen waren, auf denen wir spielen sollten. Dirk Schmidt - Sänger von „Küppers, Beck’s und Brinkhoff’s“, über Querelen mit dem Bandnamen

Für das Jubiläumskonzert am 27. Januar im Werkhof können sich die Besucher auf viele Song-Klassiker aus den 80er-Jahren freuen, von Marius-Müller-Westernhagen bis Deep Purple. Bei dem Konzert wird es auch einige Überraschungsgäste auf der Bühne geben. Um wen es geht, das will Schmidt im Vorfeld natürlich nicht verraten. Der Eintritt ist kostenlos - es geht aber der Hut rum. Der Werkhof bittet zur besseren Planung um vorherige Reservierung.

