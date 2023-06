Lost Place in Breckerfeld: Die Natur erobert eine Skischanze

Breckerfeld. In einem Wald in Breckerfeld finden sich noch heute die Reste einer Skisprungschanze. Was es mit diesem besonderen Ort auf sich hat.

Ist er das wirklich, ein Lost Place, ein verlorener Ort? Verloren ist vielleicht sein ursprünglicher Zweck. Das aber schon seit langen Jahrzehnten. Aber es ist ein Ort voller Leben. Käfer krabbeln über den Boden, ein Eichhörnchen klettert flink an einem Baum empor und diverse Vögel singen unablässig ihre Lieder. Es raschelt, ein Ruf, den jeder Jäger zuordnen könnte, laut, seltsam. Könnte es ein Wildschwein sein?

Fangen wir von oben an, diesen Ort zu erkunden. Schanzentisch. Stehe am Rand, blicke hinunter. Jeder, der sie hinabgesaust ist, die Hanseschanze in Breckerfeld, muss mal mindestens ein paar Meter weit geflogen sein. Denn bevor es hinabgeht in den Steilhang gilt es, einen Weg zu überwinden. Zumindest heute, in der Theorie. Ob er damals schon da war, dieser Weg?

Die gute Figur beim Flug ins Steinbachtal

Rechts haben sie gestanden, auf einem Turm, der eigentlich eher eine kleine Empore ist und dessen Überreste die deutlichste Hinterlassenschaft an eine Zeit sind, in der sich tollkühne Männer (oder waren auch Frauen unter den Fliegern?) auf zwei Brettern einen steilen Hang hinabstürzten. Wertungsrichter, die Haltungsnoten gaben – als habe das hier einst etwas mit Ballett zu tun gehabt. Respekt für jeden, der den Mut aufbrachte, hier abzuheben. Aber muss man dabei auch noch eine gute Figur machen?

Fans mit Skiern haben sich zu den Springen am Aufsprunghügel der Hanseschanze in Breckerfeld versammelt. Foto: Privat

Am Geländer des Turms hat der Zahn der Zeit genagt. Im wahrsten Sinne. Es ist abgeknabbert. Es hängt hinab. Niemanden kümmert’s hier an diesem zumindest von Menschen verlassenen Ort.

Trail für Mountainbiker geplant

Menschen waren mal hier auf diesem Gelände, das sich immer noch im Eigentum des TuS Breckerfeld befindet. Der hat noch immer eine Skiabteilung. Eine allerdings, in der sich der Wintersport einmal im Jahr an einen anderen Ort verlagert und in der auch nicht mehr von Schanzen gesprungen wird.

Skispringer in Breckerfeld: Im Steinbachtal gab es früher eine Schanze. Foto: WP-BILD, / WP

Es hat den Versuch einer Wiederbelebung des Areals gegeben. Nicht als Skischanze, als kleines Trailgelände. Die Mountainbiker, die in der Skiabteilung Unterschlupf gefunden haben, haben damit begonnen, einen schmalen Trail den Hang hinab anzulegen. Eine Übungspiste, um mehr Sicherheit in unwegbarem Gelände zu erlangen. Dann aber kam erst die Bürokratie und dann die Pandemie. Die Natur hat sich in der Zwischenzeit viel zurückerobert.

Schanzenrekord bei 37 Metern

Es ist ein dichter Dschungel entstanden im unteren Bereich. Blühende Gräser sind empor gewachsen, dichte Büsche erschweren den Zugang. Aber mitten in diesem Dschungel steht ein Messingschild: „TuS Breckerfeld 1877 e.V. Gelände der ehemaligen Hanse-Schanze, errichtet 1929, Abbruch 1994“, steht darauf zu lesen. Und: „Schanzenrekord 37 Meter, G. Wilkesmann 1950.“ Muss ein Teufelskerl gewesen sein, dieser Wilkesmann. Ein Überflieger.

Ein Fundament, über dem sich der Absprung Skischanze Breckerfeld befunden haben muss, befindet sich in einem Wald im Steinbachtal. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Am unteren Ende des Geländes steht eine Bank. Die Sonne findet einen Weg durch das dichte Blätterkleid. Lasse mich nieder. Und recherchiere, was ja dank eines Smartphones an nahezu jedem Flecken der Erde möglich ist. Und siehe da: Es gibt ein Skisprungschanzen-Archiv, in dem die Hanse-Schanze aufgeführt ist. G. steht für Günter. Gemeinsam mit Emil Kritzler, der vor dem Krieg aktiv war, soll er der beste Springer des Ortes gewesen sein. Tausende Menschen sollen bei den Wettkämpfen den Hang gesäumt haben. Außerdem gab es ein paar hundert Meter weiter die Fuchslochschanze. Handelte sich aber offenbar um eine Fehlkonstruktion. Die Sonne schien den ganzen Tag über auf den Hang. Zu wenig Schnee. Springen oft unmöglich.

Zeitzeuge an der Schanze

Und dann gibt es da noch die Artikel, die einen Kollegen einst an diesen wunderbaren Ort geführt haben. Mit einem Springer, einem Zeitzeugen. Jemandem, der selbst noch hier geflogen ist, bevor im Jahr 1968 dieses Wintersport-Kapitel im Steinbachtal zugeklappt wurde. „Man ist den Berg übrigens zu Fuß wieder hinauf gegangen, wenn man unten angekommen war“, hat Dieter Braselmann dem Reporter einst in den Block diktiert.

Diesen Hang im Steinbachtal in Breckerfeld sind die Skispringer einst hinabgesegelt. Und zwar mehr als 30 Meter weit. Foto: Michael Kleinrensing

Und weil es ja doch ein besondere, eine schöne Zeit war, meldete sich einige Wochen, nachdem dieser Artikel erschienen war, noch eine Zeitzeugin: Selbst ist Christine Struwe nicht ins Steinbachtal hinabgeflogen – dafür ihr Mann. „Ich war eine der Zuschauerinnen am Hang“, erzählte sie. „Als ich den Bericht gelesen habe, habe ich noch einmal richtig gespürt, was damals in Breckerfeld für eine Stimmung herrschte.“

Erwachen aus einem winterlichen Tagtraum

Sitze unten auf der Bank, 22 Grad, die Abendsonne scheint vom Himmel hinab. Schließe kurz die Augen, höre den Jubel und stelle mir vor, wie im Winter hier tollkühne Männer bis auf 37 Meter heruntersegeln – Braselmann, Struwe, Kritzler, Wilkesmann und wie sie alle hießen. Ein Vogel singt und weckt mich aus diesem Tagtraum. Dieser Ort ist nicht verloren. Er lebt. Nicht nur in der Erinnerung.

