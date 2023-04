Die Einsatzkräfte vor Ort in Hagen.

Unglück Mädchen stürzt in Hagen aus Fenster und wird schwer verletzt

Hagen. Rettungseinsatz in Hagen: Ein Mädchen ist aus einem fenster im zweiten Stock gefallen und wurde scher verletzt.

Ein dreijähriges Mädchen ist am späten Freitagnachmittag in Hagen aus dem Fenster gefallen und schwer verletzt worden. Das Kind wurde in eine Klinik transportiert.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Fraunhoferstraße im Stadtteil Altenhagen. Das Mädchen fiel aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses und prallte auf den Bürgersteig.

Der Rettungshubschrauber war bereits in Hagen gelandet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe, um das schwer verletzte Mädchen in eine Spezialklinik zu fliegen, doch schließlich entschieden sich die Mediziner vor Ort dafür, das Kind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Dortmund bringen zu lassen.

