Kripo ermittelt Mädchenkleidung in der Obernahmer in Hagen gefunden

Obernahmer. Mädchenkleidung, Haar- und Zahnbürste findet ein Bürger an einer Bushaltestelle. Die untersucht den Fundort und gibt bislang Entwarnung.

Verdächtige Feststellungen eines Zeugen in der Obernahmer: Am frühen Sonntagabend meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Hagener Polizei. An einer Bushaltestelle in der Obernahmer Straße hatte er Mädchenkleidung, Haar- und Zahnbürste gefunden. Die herbeigerufene Polizei und die Kriminalpolizei untersuchten den Fundort gleich darauf und ebenso die Kleidungsstücke. Nach bisherigen Ermittlungen gibt es keinerlei Hinweise oder Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat.