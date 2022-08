Männer liefern sich illegales Autorennen in Hagen

Hagen. Auf der Bahnhofshinterfahrung in Hagen wurden ein Ford und ein Audi bei einem illegalen Rennen erwischt. Das Messgerät zeigte 112 km/h an

Zwei Autofahrer im Alter von 38 und 63 Jahren lieferten sich nach Angaben der Polizei in Hagen mit ihren Autos am Mittwochabend ein illegales Rennen und wurden prompt von der Polizei erwischt. Nun kommen schwerwiegende Folgen auf sie zu.

Die beiden Hagener befanden sich gegen 21 Uhr mit ihren Fahrzeugen vor der roten Ampel in Höhe der Firma Hawker, wo die B7 in die Bahnhofshinterfahrung übergeht. Als die Ampel auf Grün umsprang, gaben die beiden Männer Vollgas.

Lasermessgerät zeigt 112 km/h

Anschließend rasten der Audi und der Ford nebeneinander mit laut aufheulenden Motoren in eine Tempokontrolle der Polizei. Die Beamten hatten sich mit ihrem Lasermessgerät ungefähr an der Stelle postiert, an der die Bahnhofshinterfahrung sich auf einen Fahrstreifen verengt. Das Messgerät der Polizei zeigte eine Geschwindigkeit von 112 km/h an, obwohl nur 50 km/h erlaubt waren.

Als die Beamten den Fahrern mit der roten Anhaltekelle signalisierten, dass sie stoppen sollten, gelang es den Männern nur mit Mühe und Not, ihre Autos an der Kontrollstelle zum Stehen zu bringen. Der 38-Jährige hätte hierbei sogar fast die Kontrolle über seinen Audi verloren, teilte die Polizei mit.

Verbotene Autorennen gelten als Straftat

Beide Fahrer wurden wegen Durchführung eines illegalen Autorennens angezeigt und müssen nun mit mehreren Konsequenzen rechnen. Verbotene Kraftfahrzeugrennen seien seit einigen Jahren als Tatbestand im Strafgesetzbuch verankert, teilte ein Polizeisprecher in Hagen mit. Wer wegen eines entsprechenden Delikts verurteilt werde, müsse mit einer bis zu zweijährigen Haftstrafe oder einer Geldstrafe rechnen. Möglich ist auch, dass die Behörden den Führerschein der Männer einziehen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

