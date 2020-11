Märkische Bank schließt in Hagen gleich zwei Filialen

Hagen. Die Märkische Bank dünnt ihr Filialnetz in Hagen aus. Gleich zwei Standorte werden geschlossen, einer davon bereits am 15. Dezember.

Die Märkische Bank schließt ihre Filialen in Haspe und auf Emst. Wie das Geldinstitut mitteilte, werde die Filiale in Haspe bereits am 15. Dezember, diejenige auf Emst am 15. Januar geschlossen. Auch in Iserlohn werde die Märkische Bank einen Standort aufgeben, kündigte Vorstandsvorsitzender Hermann Backhaus an: „Selbstverständlich bauen wir keine Arbeitsplätze ab. Alle Mitarbeiter haben im kundennahen Bereich neue Aufgaben übernommen.“

Die Entscheidung zur Ausdünnung des Filialnetzes hängt offenbar mit dem seit mehreren Jahren zu beobachtenden Umbruch in der Bankenbranche zusammen. Immer mehr Kunden tätigen ihre Bankgeschäfte online – und das 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, egal wo sie sich befinden. „Dieser Trend wurde durch die Auswirkungen der Corona-Krise noch deutlich verstärkt“, so Backhaus. Dieses geänderte Kundenverhalten werde sich zudem nachhaltig fortsetzen.

Ertragsdruck und Niedrigzinsphase

In Zeiten des Ertragsdrucks im zinsabhängigen Geschäft – infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase – müsse die Märkische Bank auch ihre Kosten im Blick haben. Die beiden Standorte in Haspe und auf Emst seien nicht mehr kostendeckend zu betreiben. Die persönliche Beratung werde zukünftig in den umliegenden Filialen angeboten.

Für alle Mitglieder, die nicht oder nur sehr schwer in eine Filiale kommen könnten, biete die Märkische Bank ihren „Geld-nach-Hause-Service“ an: Unabhängig von Öffnungszeiten kann man sich einmal im Monat bis zu 1000 Euro nach Hause bringen lassen.