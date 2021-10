Mann (61) aus Hagen beleidigt über den Notruf die Polizei

Hagen. Mal eben den Notruf wählen und die Polizei beleidigen: Das führt umgehend zu einer Retourkutsche, wie jetzt ein 61-jähriger Mann aus Hagen erfuhr.

Eine Beamtin und ein Beamter der Hagener Polizei sind am Mittwochabend von einem Anrufer (61) über den Polizeinotruf bedroht und beleidigt worden. Der Mann wurde ermittelt und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Gegen 20.19 Uhr meldete sich der Hagener erstmals über die 110 bei der Polizei und schilderte der Dienst habenden Beamtin einen Sachverhalt, der sich im Nachhinein kaum noch sinnvoll wiedergeben ließ. Hierbei ließ er keine Nachfragen der Polizistin zu und sagte, dass sie gleich reif sei. Dann wurde das Gespräch beendet.

Beschimpfungen der übelsten Art

Kurze Zeit später meldete sich der Mann erneut über den Notruf. Dieses Mal hatte er einen Beamten in der Leitung, den er mit üben Schimpfworten beleidigte.

Über die Telefonnummer konnte der zunächst unbekannte Anrufer allerdings schnell ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 61-jährigen Hagener. Dieser wurde wegen Beleidigung und Missbrauchs von Notrufen angezeigt. Die Kripo ermittelt nun und wertet die Aufzeichnung der Gespräche aus.

Gute technische Möglichkeiten

Es kommt immer wieder vor, dass der Notruf für belanglose oder gar böswillige Anrufe missbraucht und Hagener Polizeibeamte grundlos beleidigt und beschimpft werden. Die Polizei verfügt jedoch über gute technische Möglichkeiten, die Anrufer zu ermitteln, auch wenn diese sich aufgrund einer Rufnummernunterdrückung oder ähnlicher Tricks in Sicherheit wähnen.

Jeder Missbrauch des Notrufs werde verfolgt, so die Polizei. Bestraft wird ein solches Delikt mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe.

Infostand im Baumarkt

Am Tag des Einbruchschutzes beteiligt sich die Hagener Polizei mit einem Info-Stand. Experten vom Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz geben allen interessierten Hagener Bürgern kostenlose Tipps zum effektiven Einbruchschutz an die Hand.

Der Stand befindet sich am kommenden Freitag, 29. Oktober (also zwei Tage vor dem Tag des Einbruchschutzes), im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr in der Metallwarenabteilung des Baumarktes „Bauhaus“ in der Eckeseyer Straße.

Die Hagener Polizei freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen und viele Fragen.

