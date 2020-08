Unfall Mann (67) wird auf Selbecker Straße in Hagen angefahren

Eilpe. Schwerer Zusammenstoß auf der Selbecker Straße in Hagen. ein 67-Jähriger wird dabei verletzt und muss ins Krankenhaus

Auf der Selbecker Straße ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Fahrtrichtung Eilpe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Fußgänger schwer verletzt hat. Der 67-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt auf die Straße getreten. Eine 19-jährige VW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann stürzte und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernommen.