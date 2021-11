Der Angriff geschah am Busbahnhof.

Polizei Mann am Hauptbahnhof Hagen grundlos mit Spray attackiert

Hagen-Mitte. Völlig grundlos wurde ein 33-jähriger Mann aus Hagen von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Zeugen beobachteten das Geschehen.

Scheinbar völlig grundlos attackierte in der Nacht ein Unbekannter vor dem Hauptbahnhof in Hagen Tretroller-Fahrer einen Mann (33) mit Pfefferspray. Das Opfer klagte über brennenden Schmerz in seinen Augen.

Zwei Zeugen (30, 37) hatten das Geschehen beobachtet und brachten den angegriffenen Mann zur Wache der Bundespolizei, wo sie erklärten, dass die Attacke am Zentralen Omnibusbahnhof plötzlich und unerwartet erfolgt sei. Dem Geschehen sei keinerlei Auseinandersetzung vorangegangen.

Nach dem Angriff sei der Tatverdächtige mit einem Tretroller geflüchtet. Die beiden gaben an, dass sich der Angreifer öfter am Omnibusbahnhof aufhalten würde.

Die Beamten brachten das Opfer zum Waschraum, wo sich der 33-Jährige mehrfach die Augen und das Gesicht auswusch. Anschließend bestätigte er den Tathergang. Der Hagener wies deutlich erkennbare Rötungen im Gesicht auf, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Versorgung. Er gab an, dass er nur nach Hause gehen wolle.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Schrottsammler mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Bei eine Verkehrskontrolle in Hagen-Halden ist ein Schrottsammler einer Polizeistreife wegen eines Fahrraddiebstahls unangenehm aufgefallen.

Der 20-jährige Mann war am Mittwochmorgen mit seinem Kastenwagen auf der Lennestraße unterwegs. Als die Polizisten ihn überprüften, konnte er seine notwendige Reisegewerbekarte nicht aushändigen. Zudem befand sich auf seiner Ladefläche ein Fahrrad, welches vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Die Herkunft des Fahrrades konnte der 20-Jährige den Polizisten nicht plausibel erklären.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Kripo ermittelt.

