Mann auf Motorroller bei Unfall in Hagen schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der 30-jährige Fahrer eines Motorrollers nach dem Zusammenstoß mit einem Auto.

er Unfall geschah am Mittwochabend in Vorhalle. Gegen 20.45 Uhr befuhr nach bisherigen Ermittlungen der Polizei eine 46-jährige Frau in ihrem Audi die Brüninghausstraße in Richtung Vorhaller Bahnhof. Als sie nach links zum Bahnhof abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorroller, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer wenig später in ein Hagener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.