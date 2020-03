Mann erliegt nach Unfall auf A 1 seinen Verletzungen

Hagen. Es war ein schrecklicher Unfall: Auf der A1 nahe der Hagener Stadtgrenze fuhr ein Lkw in einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Wagen.

An den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A1 verstorben ist ein 30-jähriger Mann aus den Niederlanden. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Freitag gegen 3.30 Uhr bei Westhofen nahe der Hagener Stadtgrenze ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache stand ein aus den Niederlanden stammendes Auto mit vier Männern auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn, als sich ein Lkw näherte. Der Fahrer (47) aus Hamm erkannte die Situation nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf den VW Golf auf.

Durch die Wucht des Aufpralls verformte sich die Karosserie so stark, dass die Männer in dem Auto eingeklemmt wurden. Rettungskräfte befreiten die Schwerverletzten aus dem Wrack. Anschließend wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, ist einer der Verletzten nun im Krankenhaus verstorben.