Mann gibt keine Zigaretten ab – Jugendliche schlagen zu

Jugendliche fragten einen 44-Jährigen in Hagen nach Zigaretten. Als dieser keine abgeben möchte, eskaliert die Situation.

Wehringhausen. In Hagen-Wehringhausen ist ein Mann (44) bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen leicht verletzt worden. Die Hintergründe:

Ein 44-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen in Wehringhausen leicht verletzt worden: Am Dienstag ging der 44-Jährige gegen 1.40 Uhr über die Wehringhauser Straße nach Hause. Auf Höhe der Volkshochschule Hagen sprachen ihn mehrere Jugendliche an und forderten eine Zigarette.

Erst entbrennt ein Streit – dann schlägt jemand zu

Er verweigerte die Abgabe – auch mit Hinweisen auf das Alter der Jugendlichen –, woraufhin es zunächst zu einem verbalen Streit kam. Der alkoholisierte Hagener ging einige Meter weiter, als er plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf erhielt. Er fiel hin und zog sich Schürfwunden zu.

Die Jugendlichen verfolgten den 44-Jährigen bis zur Minervastraße und ließen dort von ihm ab, als er sich umdrehte. Seine Kontrahenten flüchteten in Richtung Rehstraße. Die Personen werden als etwa 17 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen eine Anzeige auf.

