Mann im Hagener Polizeigewahrsam gestorben – Ermittlungen

Das Polizeipräsidium Hagen in Altenhagen (Archivbild). Ein 47-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag im Gewahrsam gestorben.

Hagen. Ein Mann wird laut Polizeiangaben am Freitag in der Hagener Innenstadt kontrolliert und in Gewahrsam genommen. Wenige Stunden später ist er tot.

Ein 47-jähriger Mann ist laut Angaben der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Wuppertal im Polizeigewahrsam verstorben. Der Mann sei am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr in seiner Zelle im Hagener Polizeipräsidium tot aufgefunden worden, teilten die Behörden am Samstagvormittag mit. Versuche den Mann wiederzubeleben seien erfolglos gewesen.

Den Ausführungen zufolge hatten Polizeibeamte den 47-Jährigen am Freitag gegen 22 Uhr im Bereich der Tuchmacherstraße kontrolliert. Gegen den „wegen Delikten der Betäubungsmittelkriminalität polizeibekannten Mann“ habe ein Haftbefehl vorgelegen.

Aus Neutralitätsgründen ermittelt das Polizeipräsidium Wuppertal in dem Fall. „Es ergeben sich derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, heißt es in der Meldung von der ermittelnden Behörden. Eine Obduktion sei für den kommenden Montag angeordnet. (mein)

