Polizei in Hagen Mann in Hagen-Boele mit Schlagstock niedergeprügelt

Hagen-Boele Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall mit einem Schlagstock in Hagen-Boele.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall auf einen 35-Jährigen in Hagen-Boele. Gegen 5.30 Uhr ging der leicht alkoholisierte Mann am Sonntagmorgen die Helfer Straße entlang. Plötzlich, so schilderte der Hagener das Geschehen, griffen ihn zwei maskierte Männer mit einem Schlagstock an. Anschließend ergriffen die zirka 1,75 Meter großen Personen die Flucht, ohne weitere Forderungen zu stellen. Ein Bekannter traf kurz darauf auf den Verletzten und verständigte die Polizei. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Die Kripo nimmt Hinweise unter Telefon 02331 986 2066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen