Mann in Hagen unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen

Hagen-Mitte. Von einem Unbekannten wurde ein Hagener (33) nahe des Hauptbahnhofs unvermittelt mit Pfefferspray attackiert. Das reizende Gas traf sein Auge.

Ein 33-jähriger Mann wurde am Dienstagabend nach Angaben der Hagener Polizei von einem bislang unbekannten Täter in der Innenstadt mit Pfefferspray angegriffen.

Der Hagener ging gegen 20.40 Uhr den Graf-von-Galen-Ring entlang, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Da er den Mann nicht kannte, bat er ihn darum weiterzugehen.

Täter zielt ins Gesicht des Opfers

Daraufhin zog der Unbekannte unvermittelt Pfefferspray aus seiner Jackentasche und sprühte es dem 33-Jährigen ins Gesicht. Ein Teil der Dosis traf das Auge.

Der Angreifer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Bei der Anzeigenaufnahme gab das Opfer den Polizeibeamten gegenüber an, dass der Mann nur etwa 1,50 m groß gewesen sei, zwischen 21 und 32 Jahren alt und korpulent. Er trug eine weiße Jacke, eine schwarze Jogginghose sowie einen Brustbeutel quer über dem Oberkörper.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Hagener Polizei verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

Mann randaliert mit Holzlatte

Auch in Hohenlimburg kam es zu einem Zwischenfall, bei dem die Polizei eingreifen musste.

Die Beamten nahmen am Dienstagabend der Möllerstraße einen 49-jährigen Mann in Gewahrsam. Gegen 20.30 Uhr hatte er mit einer Holzlatte in der Hand randaliert. Zuvor war er mit einem 52-Jährigen in Streit geraten und hatte diesen mit dem Tod bedroht.

Zwischen den beiden Männern war es bereits in den Tagen zuvor immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Am Dienstagabend ließ der 49-Jährige beim Eintreffen der Polizei die Holzlatte fallen, er war jedoch weiterhin aufgebracht und folgte den Anordnungen der Beamten nur widerwillig. Wiederholt schrie er herum und ließ sich nicht beruhigen. Daher mussten ihn die Beamten mit ins Gewahrsam nehmen.

Zudem sprach die Polizei einen Platzverweis gegen ihn aus. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

