Mann in Hagen von mehreren Männern ausgeraubt und verletzt

Hagen. Was sind die Hintergründe dieser Tat? Eine Gruppe von Männern stürmte in eine Wohnung und raubte einen 48-Jährigen aus. Er wurde schwer verletzt.

Wie die Hagener Polizei erst am Donnerstag mitteilte, wurde bereits am Montag gegen 23.50 Uhr ein 48-jähriger Mann in einer Wohnung in der Haldener Straße überfallen.

Der Hagener hielt sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Wohnung einer Bekannten auf, als sieben oder acht maskierte Männer hereinkamen. Sie schlugen unmittelbar auf ihn ein und entwendeten die Geldbörse und das Mobiltelefon. Dann flüchteten sie.

Am Dienstag Tag erschien der Mann schwer verletzt auf der Polizeiwache und erstattete Anzeige. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 02331/986 2066 zu melden.

