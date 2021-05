Der Mann randalierte in der Hagener Sparkasse.

Randale Mann in Hagen von Polizei kaum zu bändigen: Zwangseinweisung

Hagen-Mitte. Er tauchte plötzlich in der Sparkasse auf und drosch wie wild auf den Empfangstresen ein. Zudem schlug der 25-Jährige eine Polizistin.

Zwangseingewiesen in die Psychiatrie wurde am Wochenende in Hagen ein 25-jähriger Mann. Er hatte sinnlos randaliert und Leute beleidigt.

Der Mann war am Samstag gegen 15 Uhr im Sparkassen-Karree aufgetaucht und schlug und trat dort auf den Empfangstresen ein, der dadurch beschädigt wurde. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Mitarbeiter, das Gebäude wieder zu verlassen, weigerte er sich.

Beleidigungen und Drohgebärden

Als die Polizei eintraf, beleidigte er eine Beamtin unter anderem mit den Worten „Schlampe“ und „Nutte“. Einen Gehstock, den er mit sich führte, hielt er wild gestikulierend in die Luft. Als ihn auch die Beamten ihn aufforderten die Filiale zu verlassen, schlug er einer Polizistin mit der flachen Hand ins Gesicht. Auch andere Einsatzkräfte attackierte er mehrfach und trat nach ihnen.

Schließlich konnten ihn die Beamten doch überwinden und ins Polizeifahrzeug verfrachten. Doch auch im Auto leistete er erheblichen Widerstand.

Nach Rücksprache mit dem Hagener Ordnungsamt wurde er schließlich zwangseingewiesen. Alle eingesetzten Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

