Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Raub auf einen Getränkemarkt in Hohenlimburg.

Blaulicht Hagen Mann mit Messer überfällt Getränkemarkt in Hohenlimburg

Hagen. Einen vierstelligen Geldbetrag erbeutete ein Räuber mit einem Messer im Getränkemarkt in Hohenlimburg. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am gestrigen Freitagabend hielt sich gegen Feierabend, kurz vor 20 Uhr, nur noch ein einziger „Kunde“ im Getränkemarkt „Am Paulshof“ in Reh auf: Der etwa 20-jährige Mann war ein Räuber. Er zückte plötzlich ein Messer, hielt es dem Angestellten an der Kasse vor und forderte Geld. Bei dem Überfall wurde ein vierstelliger Betrag erbeutet, teilte die Leitstelle der Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Überfall auf Getränkemarkt in Hohenlimburg: Die Täterbeschreibung

Weiter heißt es: Der Täter sei zu Fuß in Richtung McDonald‘s geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Räuber wird so beschrieben: Männlich, etwa 20 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen grauen Kapuzenpulli , eine Jogginghose und hätte ein südländisches Erscheinungsbild gehabt.

Zeugenhinweise werden an die Polizei unter 02331 9862066 erbeten.

