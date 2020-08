Mann schlägt Frau in Hagen vor den Augen der Kinder

Hagen-Mitte. Nach einer Feierlichkeit wollte der Ex-Lebensgefährte die Wohnung der Frau nicht mehr verlassen. Stattdessen schlug er sie.

Drei Kinder wurden zu Zeugen eines lautstarken und gewalttätigen Streits zwischen ihrer Mutter und deren Ex-Lebensgefährten. Schließlich musste die Polizei einschreiten.

Es war 1 Uhr in der Nacht zum Donnerstag, als ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt die Polizei alarmierte, nachdem er über längere Zeit Zeuge des lautstarken Streits in einer Nachbarwohnung geworden war. Die Polizisten trafen in der Wohnung die Frau, ihren ehemaligen Lebensgefährten sowie drei minderjährige Kinder.

Auch Sohn erhält Schläge

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Mann die Wohnung nach einer Feierlichkeit nicht mehr verlassen. Es kam zum Streit zwischen ihm und der Frau, bei welchem er sie schlug und am Nacken packte. Als der Sohn die Eltern trennen wollte, wurde auch er von seinem Vater geschlagen.

Die Frau und der Sohn wurden leicht verletzt. Der Mann war mit über einem Promille stark betrunken. Die Beamten verwiesen ihn der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot von zehn Tagen aus. Der Fall wurde der Kripo übergeben.