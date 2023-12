Mark-E erhöht in Hagen die Preise für Trinkwasser

Hagen Das Wasser in Hagen wird für viele Haushalte im kommenden Jahr teurer. Das sind die Hintergründe der von Mark-E angekündigten „Preisanpassung“.

Das Trinkwasser wird in Hagen für viele Verbraucher teurer. Der Energieversorger Mark-E teilt mit, dass er mit Wirkung zum 1. Januar 2024 sein Tarifsystem für die Abrechnung der Wasserpreise anpasse.

Der bisherige Wassertarif mit einem Grundpreis, der auf unterschiedliche Durchflussgrößen der Wasserzähler basierte, werde nun abgelöst. „In diesem Zuge wird die Abrechnung von einem Zählergrößen- auf einen Verbrauchsklassentarif geändert“, so Mark-E. Dieser modernisierte Grundpreis bilde die Kosten für die Trinkwasserproduktion, Netznutzung, Netztechnik sowie Wasser- und Anlagenvorhaltung „verursachungsbezogen“ ab.

Grundpreis steigt, Verbrauchspreis sinkt

Während der neu kalkulierte Grundpreis bei höherem Wasserbedarf ansteige, senke Mark-E den Arbeitspreis pro Kubikmeter (m3) von derzeit 1,936 Euro auf 1,830 Euro (brutto). Die Erhöhung im Grundpreis und Senkung im Mengenpreis macht die Kostenverteilung insgesamt gerechter und ausgewogener. Als Beispiel errechnet Mark-E, dass ein Mehrpersonenhaushalt in einem Einfamilienhaus bei einem Verbrauch von 150 Kubikmeter 4,31 Euro im Jahr weniger zahle. Teurer aber werde es für Haushalte in Mehrfamilienhäusern: Bei 720 Kubikmeter Verbrauch in einem Sechs-Einheiten-Gebäude kommt auf jeden Verbraucher ein kalkuliertes Plus von 74,28 Euro zu. In einem Neun-Parteien-Haus (Verbrauch: 800 Kubikmeter) rechnet Mark-E mit 43,72 Euro mehr pro Einheit.

Das Wasserwerk in Hengstey: Hier wird Wasser für Hagen produziert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Durch das neue Wassertarifsystem ergeben sich somit für die Kundinnen und Kunden von Mark-E je nach Wohnsituation und Verbrauch unterschiedliche Preisänderungen.

Letzte Erhöhung im Jahr 2016

Mark-E hatte letztmalig zum 1. Juli 2016 die Wasserpreise angepasst. Ein wesentlicher Grund für die nun anstehende Wassertarifänderung seien die zuletzt stetig gestiegenen Kosten in der Wassererzeugung und Wasserverteilung. Mark-E könne diese nicht mehr allein durch eigene Effizienzsteigerungen auffangen. Weiterhin spiele auch die veränderte Einwohnerzahl der Stadt Hagen bei gleichzeitig starkem Rückgang der industriellen Großkunden in den letzten Jahrzehnten eine Rolle. Denn hierdurch würden die Kosten für die hohe Qualität des Trinkwassers von weniger Verbrauchern getragen.

Mark-E betont, dass die Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers als wichtigstes aller Lebensmittel dabei in den letzten Jahren stetig gewachsen seien, auch der Aufwand für seine Aufbereitung habe sich deutlich erhöht. So nahm Mark-E 2021 in seinem Wasserwerk in Hagen-Hengstey die neue „Weitergehende Aufbereitungsstufe“ (WAS) in Betrieb und investierte allein hierfür rund 16,75 Mio. Euro. Hintergrund war das Programm „Reine Ruhr“ der Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung der Gewässer- und Trinkwasserqualität in NRW. Hierbei wurden alle Trinkwasserversorger an der Ruhr – darunter auch Mark-E – verpflichtet, entsprechende zusätzliche Aufbereitungsstufen in ihren Wasserwerken zu installieren.

Mark-E sieht Steigerung auf niedrigem Niveau

Die hiesige Wasserpreisentwicklung der vergangenen Jahre liege vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostensteigerungen und Investitionserfordernisse weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Mark-E erzeugt jährlich rund 13 Mio. Kubikmeter Trinkwasser in zwei Wasserwerken in Hagen-Hengstey und an der Hasper Talsperre. Das gewonnene Wasser wird über ein Netz aus rund 750 km Trinkwasserversorgungsleitungen und mittels zwölf Hochbehältern mit einer Gesamtspeicherkapazität von ca. 23.000 Kubikmeter zum Verbraucher transportiert. Die Belieferung zu den ca. 33.000 Hagener Wasserhausanschlüssen erfolgt aufgrund der anspruchsvollen Topografie über 25 Pumpstationen in 24 Druckzonen von 91 m über NN (Wasserwerk Hengstey) bis 360 m über NN.

Infos auch im Netz

Unter www.mark-e.de/privatkunden/produkte/wasser/ hat Mark-E entsprechende Informationen zum neuen Wasserpreis-Tarif zusammengestellt. Kundinnen und Kunden erhalten hier insbesondere Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen