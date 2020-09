Marktbrücke Hagen: Überschwemmung nach Leitungsschaden

Hagen-Mitte. Bei den Bauarbeiten an der Marktbrücke ist eine Wasserleitung getroffen worden. Das ist jetzt bei der Entnahme von Trinkwasser zu beachten.

Bei Arbeiten zum Bau der neuen Marktbrücke ist es am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Schaden an einer Wasser-Hauptversorgungsleitung gekommen. In der Folge wurden Teile des Kreuzungsbereiches überschwemmt, sodass die Volmestraße in Richtung Stadthalle gesperrt werden musste. Durch den Defekt der Hauptversorgungsleitung mit 40 Zentimetern Durchmesser kam es kurzzeitig in den umliegenden Stadtteilen aufgrund des mangelnden Wasserdrucks zu Ausfällen in der Wasserversorgung.

Das Wasser strömte aus der defekten Wasserleitung den Märkischen Ring entlang. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Es kann temporär zu Trübungen des Trinkwasser kommen

Energie-Versorger hat die schadhafte Leitung mittlerweile abgeschiebert und eine Ersatzversorgung über andere Versorgungsleitungen aufgebaut. Die Sperrung der Volmestraße ist mittlerweile wieder aufgehoben. Betroffene Kunden sollten in Kürze wieder wie gewohnt mit Trinkwasser versorgt sein. Dabei kann es vereinzelt zu Trübungen des Wassers kommen, die aber gesundheitlich unbedenklich sind. Enervie spült betroffene Leitungen nun zeitnah durch. Grundsätzlich empfiehlt das Unternehmen, im Bedarfsfall das Wasser solange laufen zu lassen, bis es wieder klar ist.