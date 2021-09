Marktbrücke Hagen wird doch erst 2022 fertig

Hagen-Mitte. Wenn die Hagener Marktbrücke voraussichtlich doch erst zu Beginn des Jahres 2022 eröffnet wird, soll sie den Namen „Simon-Cohen-Brücke“ tragen.

Angesichts der immensen Flutschäden wird sich die Fertigstellung der neuen Marktbrücke voraussichtlich doch bis ins Jahr 2022 hineinziehen. Das hat der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) jetzt in einem Papier für die nächste Sitzung der Infrastruktur- und Bauausschusses bekanntgegeben. Zum einen ist die Baustelle massiv überschwemmt worden und musste vom Schlamm befreit werden. Zum anderen wurde die beauftragte Firma mitsamt ihren Gerätschaften im Zuge der Soforthilfe im gesamten Stadtgebiet zur provisorischen Beseitigung von Schäden, Gefahrenstellen und bei der Entfernung von Treibgut eingesetzt.

Aber auch an der Baustelle selbst mussten nach dem Juli-Hochwasser zunächst große Treibgutansammlungen abgeräumt werden. Zudem wurden das Arbeitsgerüst und die bereits hergestellte Kappenschalung der Marktbrücke zerstört, die zunächst wieder hergestellt werden mussten. Unter dem Bauwerk hatte sich darüber hinaus so viel Geschiebe angesammelt, dass die Flusssohle dort inzwischen zwei Meter höher liegt als vor den Fluten. Daher muss hier auch ausgebaggert werden, damit der Durchflussquerschnitt wieder passt.

Neuer Name für Johanniskirchplatz

Insgesamt geht der WBH davon aus, dass Teile der fünfwöchigen Verzögerung wieder aufgeholt werden können. Allerdings hängt der Baufortschritt – vorzugsweise bei den Abdichtungsarbeiten – auch von den Tagestemperaturen und der Witterung der nächsten Wochen ab.

Zur Eröffnung soll die Volme-Querung des Innenstadtrings dann – in Erinnerung an die durch die Nazis verfolgte Familie – den Namen „Simon-Cohen-Brücke“ tragen. Darauf hat sich die Bezirksvertretung Mitte verständigt. Außerdem hat das Gremium entschieden, dass der Platzraum nördlich der Johanniskirche in Richtung Märkischer Ring künftig den Namen „Bürgermeister Dr. Emminghaus-Platz“ nach dem ersten Hagener Stadtoberhaupt tragen soll. An der postalischen Adresse „Johanniskirchplatz“ ändert diese Umbenennung nichts.

