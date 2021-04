Marktbrücke in Hagen: Mega-Kran setzt Brücken-Träger ein

Hagen . Die Großbaustelle nimmt immer mehr Form an: Ein Mega-Kran hat am Freitag die ersten sieben Brückenträger über der Volme eingesetzt.

Spektakuläre Szenen gab es am Freitag an der Großbaustelle „Marktbrücke“ in der Hagener Innenstadt zu bestaunen. Ein Mega-Kran setzte die ersten sieben Brückenträger der neuen Marktbrücke über der Volme ein. Insgesamt 13 Stahlträger sollen die neue Brücke künftig tragen. Die Großbaustelle „Marktbrücke“ nimmt somit immer mehr an Form an.

Nur eine Fahrspur in beide Richtungen

Ein Autokran hat die neuen Stahlträger auf die Brückenlager der zukünftigen Marktbrücke gehoben. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Hintergrund: Die 32-Meter langen und 52-Tonnen schwere Stahlteile wurden in der Nacht mit einem Schwertransporter angeliefert.

Bereits seit vergangenem Dienstag wird – für insgesamt rund fünf Wochen – der Verkehr auf der Volmestraße und dem Märkischen Ring einspurig geführt.

Für die Arbeiten am Freitag musste das Baufeld auf der Volmestraße und dem Märkischen Ring zum Teil in Richtung Volme versetzt werden, so dass jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung stand.