Markus Funk, Leiter der Stadtkanzlei, verlässt Hagen

Markus Funk, Leiter der Hagener Stadtkanzlei (Teppichetage des Oberbürgermeisters), verlässt Hagen und übernimmt im neuen Jahr in Dorsten die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung. Außerdem wird in der 74.000-Einwohner Gemeinde (Kreis Recklinghausen) an der Nahtstelle zwischen Ruhrgebiet und Münsterland die Leitung der örtlichen Wohnungsgesellschaft zu seinem Aufgabengebiet zählen.

Funk, der bis heute mit seiner Familie in Münster lebt, war ursprüngliche im August 2008 als Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion nach Hagen gekommen. Er übernahm seinerzeit diese Rolle von Alexander M. Böhm, der sich zwischenzeitlich in Richtung Heidelberg orientiert hatte, inzwischen aber wieder in Hagen in seine ursprüngliche berufliche Rolle geschlüpft ist. Nachdem Ex-Oberbürgermeister Jörg Dehm (CDU) im November 2009 im Rahmen seiner Amtsübernahme Markus Funk zu seinem neuen Bürochef und persönlichen Referenten auserkoren hatte – damals als Nachfolger von OB-Demnitz-Büroleiter Horst Flüshöh – wurde Funk zu einem hoch dotierten Angestellten der Stadt Hagen.

Dehm holt Funk ins Spitzenamt

Eine Personalie, die seinerzeit für erhebliche Irritationen innerhalb der Stadtverwaltung gesorgt hatte. Immerhin handelte es sich um eine externe unbefristete Einstellung, wie sie üblicherweise in einer Nothaushaltskommune nur in Ausnahmefällen und bei fehlender Qualifikation im eigenen Hause toleriert wird. Doch Dehm setzte sich über die erheblichen Bedenken der städtischen Personalvertretung hinweg und stattete den neuen Verwaltungsangestellten mit einem stattlichen AT-Gehalt jenseits der Mitbestimmungspflicht aus.

Mit dem vorzeitigen Abgang von Dehm und der Wahl von Oberbürgermeister Erik O. Schulz im Jahr 2014 musste Markus Funk seinen exponierten Job an der Seite des Verwaltungschefs wieder aufgeben, und es wurde für ihn vor sechs Jahren der Posten des Stadtkanzlei-Leiters geschaffen. Doch mit dem Beginn der jetzt neu startenden Wahlperiode sucht Funk jetzt „eine neue Herausforderung“, wie der 46-Jährige formuliert: „Während ich in Hagen zuletzt eher der Generalist war, kann ich in Dorsten künftig konkrete Verantwortung übernehmen. Dabei ist mir der Themenkanon durchaus vertraut“, verweist Funk darauf, dass er vor allem in der Dehm-Ära als Büroleiter mit zahlreichen Standort- und Wirtschaftsförderungsfragen bereits betraut gewesen sei und den kontinuierlichen Dialog mit Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkerschaft gesucht und geführt habe.

Ob und in welcher Form die Funk-Position an der Spitze der Schulz’schen Stadtkanzlei in Zukunft besetzt wird, bleibt derweil noch offen.