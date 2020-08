In Hagen hat ein Mann über den Tresen einer Bäckerei gespuckt. Die Maskenpflicht passte ihm nicht.

Maskenmuffel Maskenverweigerer spuckt in Hagen über Bäckerei-Tresen

Hagen. Die Verkäuferin wies ihn auf die Maskenpflicht hin - das war zu viel für einen Mann in Hagen: Er spuckte über den Tresen und wurde ausfällig.

Ein Mann hat am Freitag in Hagen über den Tresen einer Bäckerei gespuckt und die Angestellte mit heftigen Beleidigungen überzogen. Das berichtete die Polizei am Samstag.

Zuvor hatte die Angestellte den Mann demnach darauf hingewiesen, dass in der Bäckerei Maskenpflicht herrsche. Daraufhin sei der 24-Jährige ausfällig geworden - die Polizei spricht von „Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gingen - und habe dann in Richtung der Frau gespuckt, ohne sie zu treffen.

Regelverweigerer erwartet Anzeige

Anschließend verließ er die Bäckerei unter weiteren Beleidigungen und mit zwei erhobenen Mittelfingern, so die Polizei weiter.

Die Polizei traf den Mann kurz darauf in der Nähe der Bäckerei an. Auch gegenüber den Beamten regte er sich weiter über die Bäckerei-Angestellte auf. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. (red)