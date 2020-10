Polizei Hagen Maskierter Räuber zückt in Hagen eine Waffe

Hagen. Ohne Beute hat nach einem bewaffneten Kiosk-Überfall der Täter die Flucht ergriffen. Hier die Beschreibung des Ganoven.

Bei einem Raub am Montag in der Rembergstraße ist ein unbekannter Täter ohne Beute geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann kurz nach 21 Uhr einen Kiosk und sah sich dort zunächst um. Im weiteren Verlauf fragte er bei der Inhaberin an der Kasse nach einer Packung Zigaretten. Plötzlich zückte er eine Schusswaffe und richtete diese auf die Frau.

Der Mann forderte sie mehrfach auf, den Kasseninhalt herauszugeben, was die Frau jedoch nicht tat. Stattdessen betätigte sie einen Alarmknopf und der Täter flüchtete unerkannt und ohne Beute. Der Ganove soll 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Zudem führte er einen schwarzen Turnbeutel mit weißen Kordeln mit sich und trug eine schwarze Maske. Hinweise an die Kripo unter 986 2066.