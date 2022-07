Polizei in Hagen Maskierter raubt Spielhalle in Hagen aus

Hagen-Mitte. Ein Räuber mit Schraubendreher in der Hand lässt in Hagen den Kasseninhalt einer Spielhalle mitgehen. Wer kann Hinweise zu der Tat geben?

Die Polizei Hagen sich Zeugen für einen Raubüberfall am Montagmorgen in der Innenstadt. Ein bislang unbekannter Täter mit einem Schraubendreher in der Hand ließ dabei das Geld aus der Kasse einer Spielhalle mitgehen.

Gegen 6.30 Uhr betrat der Täter die Spielhalle in der Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt stand eine 50-jährige Mitarbeiterin hinter der Bedienungstheke. Der Mann trat neben die Frau, hielt in der rechten Hand einen Schraubendreher und griff in die Kasse. Nachdem er das Bargeld daraus an sich genommen hatte, flüchtete er aus dem Gebäude. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 50-Jährige blieb unverletzt.

Beschreibung des Täters

Sie erzählte den Polizeibeamten, dass der Täter etwa 29 Jahre alt war und dunkle Haare hatte. Er trug eine schwarze Maske, eine schwarze Jacke der Marke Adidas mit weiß-grauen Streifen, eine schwarze Kappe sowie eine schwarze Hose. Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen der Spielhalle und leiteten ein Strafverfahren ein. Wer Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben kann, sollte sich bei der Polizei melden: Telefon 02331-986 2066.

+++ Auch lesenswert: Polizeiwache in Hagen verwandelt sich in eine neue Kita +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen