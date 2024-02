McDonald‘s in Hagen: Einbrecher wollen Tresor plündern

Einbruch bei McDonald‘s in Vorhalle am Montagmorgen: Unbekannte Täter hebelten in den frühen Morgenstunden die Eingangstür auf wollten den Tresor plündern.

Hagen-Vorhalle Einbrecher versuchen, mit einer Flex den Tresor zu öffnen. Dabei bricht ein Brand aus. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Filiale ist geschlossen

Spektakulärer Einbruch bei McDonald‘s in Hagen-Vorhalle am Montagmorgen. Bislang unbekannte Täter hebelten in den frühen Morgenstunden die Eingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. „Gegen 5.50 Uhr wurden Polizeibeamte wegen einer Alarmauslösung zu der Filiale in der Weststraße gerufen. Vor Ort erkannten sie Aufbruch-Spuren an einer Eingangstür und sahen, dass die Täter eine weitere Tür geöffnet und sich so Zutritt zu dem Restaurant verschafft hatten“, teilt die Polizei dazu mit

Täter wollen Tresor aufbrechen - plötzlich bricht ein Feuer aus

In der Küche hatten die Einbrecher offenbar eine Wand aufgebrochen und waren so an den Tresor gelangt. Mit einer Flex versuchten die Einbrecher, den Tresor zu öffnen, offenbar geriet dabei etwas in Brand - mit einem Pulverlöscher aus dem Restaurant versuchten sie, das Feuer wieder zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen brachen sie die Tat ab und flüchteten ohne Beute. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos - die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

„Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Tatort übernommen und Videoaufzeichnungen gesichert“, so die Polizei Hagen zu dem Fall. Zeugenhinweise werden unter der 02331-986 2066 entgegengenommen. Die Filiale bleibt wegen des Schadens geschlossen.

In der Küche brachen die Einbrecher eine Wand auf und gelangten so an den Tresor. Sie flüchteten ohne Beute, nachdem ein Feuer ausgebrochen war. Foto: Alex Talash

